Das Engagement von IBSA für den Sport hält an: Das Unternehmen ist einer der Hauptsponsoren des "Hockeyhauses", das fernseh- und crossmediale Projekt MediaTI/Corriere del Ticino

IBSA Institut Biochimique SA - das multinationale Pharmaunternehmen mit Sitz in Lugano - ist eines der Hauptsponsoren des House of Hockey, das neue crossmediales Verlagsprojekt, gefördert durch MediaTI/CdT.

Ein Projekt, das darauf abzielt, eine intensives Sporterlebnis für alle Zuschauer, um den vielen Fans im Kanton und allen, die es entdecken wollen, die grossen Emotionen des Eishockeys zu vermitteln, dank der Beteiligung der Kanäle der Gruppe - TeleTicino, Radio3i, Corriere del Ticino und Ticinonews.ch - und mit bereichsübergreifenden Inhalten, die sich an alle Altersgruppen richten.

Die Zusammenarbeit zwischen IBSA und MediaTI/CdT entspringt der Nähe der Absichten und Visionen zweier historischer Unternehmen im wirtschaftlichen und sozialen Kontext des Tessins, die sich für die Förderung von Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität in der Region einsetzen.

"Als wir von der Verlagsgruppe kontaktiert wurden, wurden wir sofort von der Begeisterung für das Projekt angesteckt. Dank dieser Zusammenarbeit können wir dazu beitragen, dem Eishockey in unserem Kanton eine grössere Sichtbarkeit zu verleihen, aber es ist auch eine Möglichkeit, aktiv am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen, mit Aktivitäten, die sich positiv auf die Tessiner Bevölkerung auswirken", kommentiert Luca Grassi, Chief Financial Officer der IBSA-Gruppe. - "IBSA ist ein Unternehmen, das der Welt des Sports schon immer nahestand: Ihn zu unterstützen bedeutet, ein Mittel zur Gesundheit zu fördern, aber auch Werte in die Gemeinschaft zu tragen, die wir zutiefst teilen, wie Engagement und Entschlossenheit, ein Gefühl der Zugehörigkeit, kontinuierliche Verbesserung, Solidarität und Integration. Wir als Unternehmen sind bemüht, Wohlbefinden im weitesten Sinne des Wortes zu bieten, über den therapeutischen Bereich hinauszugehen und die Person als Ganzes zu betrachten, um auf ihre Bedürfnisse und Anforderungen einzugehen."

Das Projekt umfasst eine medienübergreifende und zirkuläre Programmierung von Sportinhalten auf allen Kanälen, wodurch Eishockey, eine der beliebtesten Sportarten im Tessin und in der Schweiz, auch dank der hervorragenden Ergebnisse der lokalen Mannschaften und der Nationalmannschaft auf internationaler Ebene, eine hohe Sichtbarkeit erhalten soll.

Teleticino sendet frei empfangbar die 28 Spiele der regulären Saison für die nächsten fünf LNA-Hockey-Meisterschaften, darunter die Playoffs und 6 Derbys für insgesamt 5.100 Live- und 9.000 Debattenminuten.

Radio3i wird jede Woche vor dem Wochenende eine einstündige Live-Sendung ausstrahlen, um über die Emotionen von Spielern und Trainern zu berichten - insgesamt 70 Inhalte, darunter Live- und Podcasts -, die Beteiligung von 150 Gästen und die Einführung eines live-Chat zur direkten Interaktion mit den Hörern.

Ausführlichere Berichte, exklusive Interviews, Analysen, Meinungen und alle Highlights der Eishockeyspiele der regulären Saison und der Playoffs stehen im Mittelpunkt des digitalen Kanals Ticinonews.ch und werden exklusiv auf den Seiten des Corriere del Ticino veröffentlicht.

IBSA (Institut Biochimique SA) ist ein Schweizer multinationales Pharmaunternehmen, das 1945 in Lugano gegründet wurde. Das Unternehmen ist heute mit seinen Produkten in mehr als 90 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten und hat 16 Tochtergesellschaften in Europa, China und den USA. Es erzielt einen Umsatz von über 700 Millionen CHF und beschäftigt 2.000 Mitarbeiter am Hauptsitz, in den Niederlassungen und in den Produktionsstätten. IBSA verfügt über 90 genehmigte Patentfamilien und sonstige in der Entwicklung befindliche Patente sowie über ein breites Produktportfolio, das 10 Therapiebereiche abdeckt: Reproduktionsmedizin, Endokrinologie, Schmerzen und Entzündungen, Knochen und Gelenkapparat, ästhetische Medizin, Dermatologie, Urologie/Gynäkologie, Kardiometabolik, Atemwegssystem und Consumer Health. Das Unternehmen ist ausserdem einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich der Reproduktionsmedizin und einer der Weltmarktführer für Hyaluronsäureprodukte. Die Grundpfeiler, auf denen IBSA ihre Philosophie aufbaut, sind Mensch, Innovation, Qualität und Verantwortung.