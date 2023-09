Pistor Holding Genossenschaft

Stephan Schad ist neuer Geschäftsführer der Fairtrade SA

Rothenburg (ots)

Der neue Geschäftsführer der Fairtrade SA in Rothenburg heisst Stephan Schad. Der 56-jährige Einkaufs-, Verkaufs- und Supply-Chain-Spezialist übernimmt Mitte Oktober 2023 das Ruder von Mike Mahler, der sich für eine neue Herausforderung entschieden hat.

Der Verwaltungsrat der Fairtrade SA, welche mit Lebensmittel-Rohstoffen wie Nüssen, Trockenfrüchten, Zucker, Kakao oder Vanille handelt, hat Stephan Schad zum neuen Geschäftsführer ernannt. Stephan Schad bringt grosse Expertise im nachhaltigen Handel und langjährige Führungserfahrung in den Bereichen Einkauf, Verkauf und Supply-Chain-Management mit. Zuletzt war er als Leiter Beschaffung, Planung und Logistik für die Biotta AG tätig. Fairtrade-Verwaltungsratspräsident Patrick Lobsiger freut sich: "Mit Stephan Schad gewinnen wir einen ausgewiesenen Fachmann im internationalen Lebensmittel-Rohstoffhandel. Wir sind überzeugt, dass er die Firma dank seinem strategischen Denken und seinem Knowhow in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen wird."

Nachfolger von Mike Mahler

Der 56-Jährige Stephan Schad übernimmt per Mitte Oktober 2023 den Posten von Mike Mahler, der sich im Sommer - nach 14 Jahren bei der Fairtrade SA, neun davon als Geschäftsführer - für eine neue Herausforderung entschied. "Wir danken Mike Mahler von Herzen für sein grosses Engagement", so Patrick Lobsiger. "Er hat die die Fairtrade SA mitgeprägt und zu dem gemacht, was sie heute ist: Eine wichtige Bezugsquelle für fair gehandelte, hochqualitative Produkte."

LIZENZFREIE BILDER: www.pistor.ch/bildmaterial

PORTRAIT: Die Fairtrade SA ist ein international tätiges Handelsunternehmen für Rohstoffprodukte. Sie bietet ihrer Kundschaft ein umfassendes Leistungspaket im Lebensmittelrohstoffhandel: von der Vertragsabwicklung über den Transport und die Zollformalitäten bis hin zur laufenden Qualitätskontrolle von Produkten. Zur Kundschaft zählen Schokolade- und Biskuitfabriken, Produzenten von Halbfabrikaten, Grossverteiler, Handelsfirmen und Getränkehersteller. Die Fairtrade SA ist eine Tochtergesellschaft der Pistor Holding Genossenschaft und verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatz von 23 Millionen Franken.