PHNIX an der ISH 2023: PHNIX präsentiert umfassende PV-Energie- und Wärmepumpenlösung für Haushalte

Guangzhou, China, 10. März 2023 (ots/PRNewswire)

PHNIX wird in diesem spannenden März an der ISH 2023 in Deutschland, der zweiten Station seiner internationalen Ausstellungstour in diesem Jahr, teilnehmen. Als wichtigster Impulsgeber der Branche präsentiert die ISH die zukünftigen Entwicklungen im Wärmemarkt. Auf der Messe wird PHNIX zum ersten Mal seine umfassende grüne Energielösung für das Eigenheim vorstellen, die eine Kombination aus hochmoderner PHNIX-Wärmepumpentechnologie und PV-Anlage ist, die darauf abzielt, die Effizienz des Energiemanagements für jedes Heim zu maximieren. Darüber hinaus wird PHNIX die Everest-Reihe von Luft-Wasser-Wärmepumpen der nächsten Generation auf der Messe vorstellen, die den höchsten Standard der R290-Wärmepumpenlösung der Branche darstellt.

Produkte, die ausgestellt werden:

Hausheizungs-, Kühlungs-+DHW-Wärmepumpe:

All-in-one-Wärmepumpenwasserbereiter

Kommerzielle Wärmepumpen-Wasserheizungslösung

Luft-Wasser-Wärmepumpe der Everest-Reihe, HeroPremium-Reihe und Heco-Reihe Wasser-Gebläsekonvektor Multifunktions-Wassertank Schwimmbad-Wärmepumpe der i-GreenLine-Reihe

R290 airExpert-Reihe 100 L und 300 L AC15-K Wand-montierter Warmwasserbereiter

R290 Luft-Wasser-Wärmepumpe der HeatMaster-Reihe



Im Mittelpunkt der Messe stehen zukunftsweisende Lösungen mit mehr Komfort bei gleichzeitiger Steigerung der Energieeffizienz und der vermehrten Einbeziehung erneuerbarer Energien. PHNIX wird weiterhin ein breites Portfolio mit R290-Kältemitteln anbieten, eine der wichtigsten Kältemittellösungen, die PHNIX einsetzt. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe der Everest-Reihe, die mit sowohl R290 als auch R32 kombiniert werden kann, wird maßgeschneiderte Komponenten enthalten, welche die Leistung verbessern, die Anwendungsflexibilität erhöhen und gleichzeitig jede Phase des Produktlebenszyklus gewährleisten.

„Im Bereich nachhaltige Heizung stellen alle Hersteller ihre neuesten Technologien und Produkte vor, die auf das aktuelle Ziel der Kohlendioxidreduzierung zugeschnitten sind. Das Gleiche tun wir auch. Wir bemühen uns, mit unserer fortschrittlichen Entwicklung und Innovation in dieser Branche führend zu sein. Die Teilnahme an der ISH Expo ist für uns eine hervorragende Gelegenheit, unsere nachhaltigen Lösungen weltweit vorzustellen." fügt Peter Wang, Director von Overseas Sales Center hinzu.

Informationen zu PHNIX

Als führender Wärmepumpenhersteller in China ist PHNIX ein internationales Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Wärmepumpen und Energiesparlösungen spezialisiert hat. Nahezu 50 % der Produkte von PHNIX werden nach Europa, Nordamerika und andere ausländische Märkte exportiert. Weitere Informationen über PHNIX und seine Produkte finden Sie unter www.phnix-e.com.

