Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd.

PHNIX bestätigt Debüt der neuen R290-Wärmepumpen auf der MCE Digital 2021

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Die MCE, die weltberühmte integrierte Fachmesse, die die gesamte weltweite Produktions- und Vertriebslinie der HLK- und Sanitärbranche zusammenfasst, wird im Jahr 2021 ein anderes Debüt geben. Mit dem Ziel, das Messeerlebnis zu bereichern, wird sich die MCE in diesem Jahr auf zwei verschiedene Weisen präsentieren - digital und offline. Die digitale Ausgabe ist für den Zeitraum vom 8. bis zum 16. April 2021 geplant. PHNIX, ein führender Wärmepumpenhersteller in China, wird an der digitalen Messe teilnehmen und neue R290-Wärmepumpen auf außergewöhnliche Weise virtuell präsentieren. Darüber hinaus werden Wärmepumpen-Experten von PHNIX eine Reihe von Webinaren anbieten, die das Thema der führenden R290-Wärmepumpentechnologien aus China vertiefen.

PHNIX wird 3 Live-Webinare (je 30 Min.) veranstalten, bei denen die Referenten direkt mit den Teilnehmern interagieren und deren Fragen sofort online beantworten, um eine effiziente Kommunikation auf der Messe zu ermöglichen.

Die folgenden drei brandneuen R290-Wärmepumpenprodukte werden auf der Messe vorgestellt und sicherlich Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen:

*R290 All-in-One-Inverter-Wärmepumpen-Wassererhitzer mit Hitemp Smart App-Steuerung *R290 Vollinverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe für Hausheizung/-kühlung/DHW-Wärmepumpe *R290 HeatMaster-Serie Tanklose Wärmepumpe für Warmwasser (in Entwicklung)

Agenda der PHNIX Live-Sessions auf der MCE Digital 2021:

10. April (12:00-12:30 GMT+2) Führende R290-Wärmepumpentechnologie aus China - Luft-Wasser-Wärmepumpe für Hausheizung/-kühlung/DHW-Wärmepumpe

12 Apr. (12:00-12:30 GMT+2) Neue Produkteinführung - Neuer R290 All-in-One-Inverter-Wärmepumpen-Wassererhitzer

13. Apr. (12:00-12:30 GMT+2) PHNIX Neue Wärmepumpen für Fernwärme in europäischen Märkten

"Dieses Mal werden wir dem Publikum auf der Messe drei neue R290-Wärmepumpenprodukte für verschiedene Anwendungen vorstellen. Wir glauben, dass diese neuen R290-Wärmepumpen der Markttrend sind und bald weltweit eingesetzt werden", erklärte Peter Wang, Direktor des PHNIX-Überseegeschäfts.

Wenn auch Sie dabei sein wollen, folgen Sie dem unten stehenden Link. Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Produkte und Technologien mit Ihnen zu teilen.

https://livedigital.mcexpocomfort.it/

Informationen zu PHNIX

PHNIX ist ein führender chinesischer Hersteller von Wärmepumpen. Der internationale Konzern ist auf F&E und Produktion von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert. Nahezu 50 % der Produkte von PHNIX werden nach Europa, Nordamerika, Australien und in andere ausländische Märkte exportiert. Weitere Informationen über PHNIX und die Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.phnix-e.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1480241/image.jpg