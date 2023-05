Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University

ACEM SJTU hat den Bericht 2021-2022 über Treibhausgasemissionen und Klimaschutz veröffentlicht

Schanghai (ots/PRNewswire)

Am 6. Mai veröffentlichte das Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghai Jiao Tong University den Bericht 2021-2022 über Treibhausgasemissionen und Klimaschutz. In diesem Bericht hat das ACEM die THG-Emissionen und die Fortschritte offengelegt, die ACEM nach der Umsetzung des Klimaschutzmaßnahmenplans erzielt hat.

In dem Moment, in dem sich das globale Klimaproblem verschärft, ist die nachhaltige Entwicklung zur Hauptherausforderung für globale Innovation und Maßnahmen geworden, und als globaler Trend sind Kohlenstoffneutralität und nachhaltige Entwicklung eine soziale Verantwortung und eine Übergangsunumgänglichkeit. Das ACEM ist eine der besten Wirtschaftshochschulen Chinas, entwickelt sich erfolgreich zum Vorreiter und zielt darauf ab, Verantwortung über einen nachhaltigen Campus zu demonstrieren und gleichzeitig zur Umwelt und zur Gemeinschaft beizutragen.

Im Laufe der Jahre hat das ACEM kohlenstoffneutrale Strategien in Lehre und Betriebspraktiken integriert und unterdessen die ESG-Verantwortung in die Talentförderung und die akademische Forschung miteinbezogen. Mit kontinuierlichen Bemühungen hat das AECM mehr als 30 Branchenforschungsteams eingerichtet, in denen der Sektor nachhaltige Energie einer der aktivsten Teile in 8 Forschungsbereichen ist. Unsere Fakultät hat auch Kurse zu Energiewandel und nachhaltiger Entwicklung, Green Supply Chain und anderen ESG-Themen entwickelt. Die Fakultätsmitglieder führten einschlägige Forschungsarbeiten durch und veröffentlichten Artikel in bekannten Zeitschriften im In- und Ausland, was die führende Position von Antai in der Hochschulbildung bewiesen hat. Auf der anderen Seite hat das ACEM verschiedene Informationsressourcen und technologische Perspektiven kombiniert, um Umweltschutz und Energiewandel zu erreichen.

Das ACEM engagiert sich für die Dekarbonisierung von 50 % bis zum Jahr 2035 und zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität bis zum Jahr 2050 sowie für eine sozial gerechte Zukunft. Die Klimaschutzmaßnahmen von Antai sind ein Beweis für die Entschlossenheit und das Potenzial der Hochschule in Bezug auf Kohlenstoffneutralität und nachhaltige Entwicklung.

