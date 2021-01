HABANOS SA

Habanos, S.A. präsentiert die Weltpremiere von Hoyo De Monterrey Primaveras zur Feier des chinesischen Neujahrsfestes

- Die Pacific Cigar Co. LTD und Infifon Hong Kong Limited, exklusive Distributoren von Habanos, S.A., präsentieren gemeinsam diese neue Vitola bei einem einzigartigen Event, das gleichzeitig als Präsenz- und virtuelle Veranstaltung abgehalten wird.

- Die neue Vitola Primaveras de Hoyo de Monterrey (48 Ringmaß und 167 mm Länge), wurde speziell für diese limitierte Produktion ausgewählt, die dem Frühlingsfest des chinesischen Mondjahres zu Ehren, das Jahr des Ochsen einläutet.

Habanos, S.A., präsentiert über seine exklusiven Distributoren The Pacific Cigar Co. LTD (PCC) und Infifon Hong Kong Limited seine neue Vitola Primaveras de Hoyo de Monterrey (48er Ringmaß x 167 mm Länge) bei einer einzigartigen Veranstaltung. Diese Vitola wurde speziell von Habanos, S.A. zur Feier des chinesischen Neujahrs aufgelegt, welche das "Jahr des Ochsen" einleitet.

Die Primaveras de Hoyo de Monterrey Vitola wird in limitierter Auflage produziert, ist aber in allen Märkten erhältlich. Diese Vitola wird in einer speziellen Schachtel mit 18 Habanos angeboten, die "Totalmente a Mano con Tripa Larga" - komplett von Hand, mit langer Einlage hergestellt wurden - mit Deckblatt, Einlage und Umblatt, die im prestigeträchtigen Gebiet Vuelta Abajo*, in der Region Pinar del Río*, Kuba* sorgfältigst ausgesucht wurden. Die Milde ist eines der Unterscheidungsmerkmale der Marke, und Hoyo de Monterrey Primaveras wird eine exzellente Option für die erfahrensten Raucher des wohl besten Tabaks der Welt sein.

Die Präsenzveranstaltung findet am 13. Januar statt und wird von rund 200 Gästen besucht, die die Möglichkeit haben, diesen Launch live zu genießen. Die Veranstaltung wird, wie in den letzten Monaten üblich, Präsenz- und virtuelles Format kombinieren und die Vizepräsidenten von Habanos, S.A. Leopoldo Cintra González und José María López Inchaurbe werden anwesend sein.

Hoyo de Monterrey ist eine der renommiertesten Marken von Habanos. Der Name geht auf die gleichnamige Plantage in San Juan y Martínez*, im Herzen der Vuelta Abajo* zurück, zweifellos eine der berühmtesten Plantagen auf sehr fruchtbarer Erde. Er spielt auf die Fruchtbarkeit der kubanischen Ländereien an, wo der wohl beste Tabak der Welt angebaut wird. Alle Vitolas der Marke wurden "Totalmente a Mano con Tripa Larga" - komplett von Hand, mit langer Einlage gefertigt, mit Blättern aus der Region Pinar del Río*, in der Region Vuelta Abajo*.

*(D.O.P.) Protected Appelations of Origin (geschützte Ursprungsbezeichnungen)

The Pacific Cigar Co.

Die Pacific Cigar Co. LTD (PCC) und Infifon Hong Kong Limited, sind die exklusiven Vertriebspartner von Habanos, S.A. für den asiatischen Raum. Sie verfügen über mehr als 50 Geschäfte im asiatisch-pazifischen Raum und in China. 32 Geschäfte befinden sich in der Region, 2 in China, 2 in Kanada und 21 weitere Geschäfte werden von Partnern in Asien betrieben.

