Jeder Hund kann weglaufen - Hundeprofi Martin Rütter und Tractive im Einsatz für die Sicherheit unserer Hunde

Pasching

„Jeder Hundehalter, der denkt sein Hund könnte ihm nie abhanden kommen, ist wirklich naiv."

Einmal kurz nicht aufgepasst und zack, ist der Vierbeiner weg. Diese Situation kennen viele Hundehalter – auch Tierpsychologe Martin Rütter, bekannt unter anderem aus der VOX-Sendung „Der Hundeprofi“. Erst kürzlich büchste Luna, die Hündin seiner Tochter aus. Martin Rütter gab seiner Community daraufhin das Versprechen, den besten GPS Tracker der Welt zu suchen und zu testen - mit Erfolg. Tractive freut sich, mit Martin Rütter einen neuen und kompetenten Partner im Rudel begrüßen zu dürfen.

„Jeder Hundehalter, der denkt sein Hund könnte ihm nie abhanden kommen, ist wirklich naiv. Egal wie gut ein Hund erzogen ist, es ist und bleibt ein Lebewesen, das man nicht wie einen Roboter programmieren kann.“ - meint Martin Rütter zur neuen Kooperation. Tatsächlich gehen laut Tractive und Umfragen der American Humane Society ein Drittel aller Hunde mindestens einmal in ihrem Leben verloren - eine alarmierende Zahl! Tractive, Weltmarktführer im Bereich GPS Tracking für Hunde und Katzen entwickelte hierfür eine Lösung, die Hundehalter aufatmen lässt und zusätzliche Sicherheit für die Vierbeiner schafft. “Ich kann jedem Hundehalter, dem die Sicherheit und Gesundheit seines Vierbeiners wichtig ist, Tractive ans Herz legen. Ich nutze es auch selbst für meine Hündin Emma und bin begeistert”- ergänzt Martin Rütter.

Die nächsten Monate werden sich Tractive und Martin Rütter der Aufklärung vieler Mythen über das Thema GPS Tracking, Training unserer Vierbeiner und deren Gesundheit widmen, um so Hundehalter auf die Probleme in der heutigen Zeit aufmerksam zu machen. Des Weiteren wird Martin Rütter eine aktive Rolle in der Weiterentwicklung des GPS Trackers einnehmen und das Tractive-Team mit seinem Know-How unterstützen.

