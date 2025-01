Kunstmuseum St.Gallen

Cloud Castle: Carmen in den Bergen von Wu Tsang feierte Premiere

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Wu Tsang begeisterte mit der Performance Carmen in den Bergen im Klanghaus Toggenburg

Vier Kunstinstitutionen, eine Plattform, ein Luftschloss in den winterlichen Schweizer Bergen: Mit der Performance «Carmen in den Bergen» versetzte die US-amerikanische Künstlerin und Filmemacherin Wu Tsang am Samstag, 11. Januar 2025, das Klanghaus Toggenburg erstmals in Schwingung. Initiiert wurde das Projekt von den Direktor:innen des Kunstmuseum Liechtenstein, des Bündner Kunstmuseum Chur, des Kunsthaus Bregenz und des Kunstmuseum St.Gallen. Sie zeigten sich von dem Gesamterlebnis aus Performance, Klang, Architektur und Landschaft ebenso begeistert, wie die rund 120 Gäste an diesem Tag.

Aus Wu Tsangs intensiver Auseinandersetzung mit Georges Bizets Oper Carmen entstand ein emotionales und eindringliches Klangerlebnis, das in Zusammenarbeit mit Enrique Fuenteblanca und dem Performancekollektiv Moved by the Motion im Rahmen eines mehrtägigen Workshops eigens für das erste Projekt von Cloud Castle entwickelt wurde. Das international renommierte künstlerische Ensemble brachte eine einstündige Inszenierung auf die Bühne, die aus seinen Recherchen zum Carmen-Mythos im Kontext der symbolischen Bedeutung der Berge hervorging und von Flamenco-Klängen getragen wurde.

Das Klanghaus Toggenburg ( klangwelt.ch) ist ein einzigartiger Ort für Klangexperimente am Rand eines Naturschutzgebiets, das von 23. bis 25. Mai 2025 offiziell eröffnet wird.

Beteiligte Künstler:innen: Tosh Basco, Patrick Belaga, Raúl Cantizano, Enrique Fuenteblanca, Josh Johnson, Asma Maroof, Rocío Márquez, Tapiwa Svosve, Wu Tsang.

Cloud Castle – eine innovative Plattform von vier Kunstinstitutionen

Als lebendiges Experimentierfeld bündelt Cloud Castle das Potenzial von vier Institutionen – dem Kunstmuseum Liechtenstein, dem Bündner Kunstmuseum Chur, dem Kunsthaus Bregenz und dem Kunstmuseum St.Gallen. Im Grenzgebiet der Länder Liechtenstein, Österreich und Schweiz öffnen sie gemeinsam einen Raum für Dialog und zeitgenössische Kunstprojekte.

Jährlich wird ein:e Künstler:in eingeladen, ein einzigartiges, ephemeres Kunstwerk für diesen fünften imaginären Raum zu schaffen. Diese Werke, die beispielsweise in Form von Workshops, Performances, Konzerten oder virtuellen Netzwerken realisiert werden, hinterlassen keine materiellen Spuren, sondern entfalten ihre Wirkung als flüchtige Realität.

In einer eigenen Podcast-Serie geben die Direktor:innen der vier Institutionen Einblicke in das Projekt und eröffnen neue Perspektiven auf zeitgenössische Kunst: «Cloud Castle – Ein Kunstprojekt» ist auf den Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud sowie auf www.cloudcastle.art zu hören.

Kurzbiografie Wu Tsang

Wu Tsang ist eine preisgekrönte Filmemacherin und bildende Künstlerin, die dokumentarische und erzählerische Techniken mit fantastischen Abstechern ins Imaginäre verbindet. Ihre Projekte wurden in Museen, auf Biennalen, Film- und Theaterfestivals auf der ganzen Welt präsentiert, darunter die Biennale von Venedig (2022), die Manifesta 15, die Whitney Biennale (2012, 2022), SXSW (2012) und das Holland Festival (2022, 2024). Tsang ist 2018 MacArthur „Genius“-Stipendiatin und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 2016 Guggenheim (Film/Video), 2018 Hugo Boss Prize Nominee und Rockefeller Foundation. Wu Tsang erhielt einen BFA (2004) vom Art Institute of Chicago (SAIC) und einen MFA (2010) von der University of California Los Angeles (UCLA). Von 2019-2024 war sie Director-in-Residence am Schauspielhaus Zürich. Tsang ist bekannt für ihre langfristigen Kooperationen, insbesondere mit Moved by the Motion, einem Performance-Kollektiv, das sie 2013 gemeinsam mit Tosh Basco gegründet hat.

Wenn Sie Interesse an einem Interview-Termin haben, melden Sie sich unter kommunikation@kunstmuseumsg.ch

____________________________________________________________

Pressekontakt: kommunikation@kunstmuseumsg.ch

Nadine Sakotic Kunstmuseum St.Gallen, Leitung Kommunikation, T +41 71 242 06 84

www.kunstmuseumsg.ch