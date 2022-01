Kunstmuseum St.Gallen

Perfect Love – Von Liebe und Leidenschaft, 9. April 2022 – 14. Mai 2023 im Kunstmuseum St.Gallen

Perfect Love

Von Liebe und Leidenschaft

9. April 2022 bis 14. Mai 2023, Kunstmuseum St.Gallen

Liebe und Leidenschaft in der Kunst – auf der Suche nach Vollendung: Perfect Love! Ob galant oder begehrlich, romantisch oder erotisch, die Liebe hat in der Kunst vielfältig Ausdruck gefunden und war seit jeher Antrieb und Herausforderung kreativen Schaffens. Solchen Darstellungen der Liebe geht die Ausstellung Perfect Love in einer thematischen Auswahl aus der hauseigenen Sammlung nach.

Ausgehend von der Mutter-Kind-Beziehung in postbyzantinischen Ikonen und niederländischen Andachtstafeln des 16. Jahrhunderts, präsentiert sie Paarbilder und Szenen der Nächstenliebe; es folgen paradiesische, abgründige oder himmlische Lieben. Weitere Werke zeigen Gegenstände der Passion: Wissenschaft, Landschaft oder die Kunst selbst. Die Präsentation vereinigt Werke aus 500 Jahren künstlerischen Schaffens; sie fokussiert sich auf den Altmeisterbereich mit Gemälden und Skulpturen, die mit ausgewählten Positionen zeitgenössischer Kunst in Dialog gesetzt werden. Eine kleine Gruppe von Arbeiten auf Papier erweitert die mediale Vielfalt. Die Sammlungsbestände werden durch Leihgaben aus Privatbesitz ergänzt, die im Liebes-Kontext den Blick auf selten Gezeigtes ermöglichen.

Kurator: Samuel Reller

