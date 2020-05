Kunstmuseum St.Gallen

Geta Br?tescu | Einladung zum virtuellen Presserundgang am 5. Juni um 11 Uhr

Geta Brătescu –9. Juni bis 15. November

Einladung zum virtuellen Presserundgang am 5. Juni 2020 um 11.00 Uhr

Das Kunstmuseum St.Gallen widmet Geta Brătescu (1926-2018) als erstes Schweizer Museum eine retrospektiv angelegte Ausstellung. L’art c’est un jeu sérieux – der Titel der Ausstellung folgt einem Zitat Brătescus.

Mit ihrem künstlerischen Schaffen trifft sie die entscheidenden theoretischen und formalen Debatten ihrer Zeit und wird damit zu einer zentralen Künstlerin zwischen klassischer Moderne und zeitgenössischer Kunst. Sie zählt zu den bedeutendsten rumänischen Avantgardistinnen des 20. Jahrhunderts und vertrat ihr Land an der Biennale di Venezia 2017.

Die Ausstellung umfasst repräsentative Werkserien und gibt Einblick in über vier Jahrzehnte kreativen Schaffens. Im Zentrum stehen Collagen, Zeichnungen und Videos, deren Ausdrucksweise parallel zu den internationalen Avantgarden verläuft. Basierend auf dem Prinzip der Serie, dem des Aneinanderreihens und des Überlagerns formuliert Geta Brătescu in diesen Medien ihren einzigartigen Zugang zu zentralen Fragen der Abstraktion, dem politischen Potenzial des Bildes und der subjektiven Erfahrung von Erinnerung und Geschichte. Nicht zuletzt ist es die titelgebende differenziert-spielerische Farb- und Formensprache der Künstlerin, welche der Ausstellung ihre zeitlose Frische verleiht und so die Aktualität ihres Werks unterstreicht.

Als Pionierin der zeitgenössischen Kunst inspirierte Geta Brătescu den St.Galler Designer Albert Kriemler zu seiner gefeierten Frühjahr-/ Sommerkollektion 2019 für Akris. Die Ausstellung wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Kunstforeningen GL STRAND in Kopenhagen und dem Estate der Künstlerin konzipiert. Vertreten wird dieser durch die Ivan Gallery in Bukarest und die Galerie Hauser & Wirth. Vom 21. Januar bis zum 5. März 2021 wird sie in adaptierter Form in Kopenhagen zu sehen sein.

Kuratieren während Corona

Im Interview mit Lorenz Wiederkehr, Kurator und wissenschaftlicher Mitarbeiter, gibt das Kunstmuseum einen Blick hinter die Kulissen und zeigt auf, was während der Vorbereitung einer Ausstellung beachtet werden muss – vor allem in einer Ausnahmesituation wie dieser: https://www.kunstmuseumsg.ch/unser-programm/interview/.

