S.Pellegrino gibt die Juroren für das globale Finale ihres Wettbewerbs "Young Chef 2020" bekannt

S.Pellegrino hat die sieben Juroren bekannt gegeben, die das große Finale ihres Wettbewerbs "Young Chef 2020" beurteilen werden, das vom 8. bis 9. Mai 2020 in Mailand stattfindet.

Als stets engagierte Talentplattform, die die Zukunft der Gastronomie pflegt, begrüßte der Wettbewerbs "Young Chef" (Junger Koch) von S.Pellegrino 134 junge Köche aus der ganzen Welt, die an Live-Kochwettbewerben vor internationalen Jurys aus den teilnehmenden Ländern von zwölf verschiedenen Regionen teilnahmen. Die zwölf Finalisten werden vor den "Seven Sages" (Sieben Weisen) kochen, einer geschätzten Jury, die sich aus sieben Giganten der globalen Gastronomie zusammensetzt, die glauben, dass die Kultur und Ethik hinter einem Teller den Unterschied für einen Koch in der Zukunft ausmachen wird, und die ihre Gerichte bewerten werden, um den endgültigen Gewinner zu ermitteln.

Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8688951-young-chef-2020-competition-jurors/.

Die "Seven Sages" sind:

1. Mauro Colagreco, der italienisch-argentinische Koch, der mit seinem Drei-Michelin-Sterne-Restaurant Mirazur in Menton, Frankreich, bei der Verleihung des World's 50 Best Restaurants Awards 2019 zur Nr. 1 erklärt wurde. Er bemüht sich um maximale Qualität durch die Verwendung von lokalen Zutaten und erklärt: "Als Küchenchefs sind wir verpflichtet, uns auf die Nachhaltigkeit und die Zukunft unseres Planeten zu konzentrieren." 2. Andreas Caminada, ein Schweizer Koch und Unternehmer, der drei Michelin-Sterne besitzt. Seine Philosophie ist es, seinen Wurzeln treu zu bleiben und nur lokale und saisonale Zutaten zu verwenden. Für seine Arbeit im Hotel Ristorante Schloss Schauenstein erhielt er den Sustainable Restaurant Award 2019. 3. Clare Smyth, die erste britische Köchin, die drei Michelin-Sterne erhalten und behalten hat, wurde von den 50 besten Restaurants der Welt zur World's Best Female Chef 2018 (Beste Köchin der Welt 2018) ernannt. Die Zutaten, die sie für ihre britische Küche verwendet, werden nach langer Recherche von lokalen Bauern und unabhängigen Handwerkern ausgewählt und haben einen starken ethischen und nachhaltigen Aspekt. 4. Pim Techamuanvivit, eine thailändische Köchin und bekannte Food-Bloggerin, der das Kin Khao in San Francisco und Nahm in Bangkok gehören, wofür sie einen Michelin-Stern erhielt. Sie setzt sich für Nachhaltigkeit und die Vermeidung von Lebensmittelabfällen ein und unterstützt die Zukunft der thailändischen Lebensmittel, indem sie bei den Zutaten ihrer Küche nur mit lokalen Gewerbetreibenden und Bauern zusammenarbeitet. 5. Enrico Bartolini ist ein italienischer Koch, der im Laufe seiner Karriere acht Michelin-Sterne erhalten hat. Er ist der einzige Chefkoch in der Geschichte des Michelin-Führers, der vier Sterne gleichzeitig besaß. Seine Philosophie ist zeitgenössisch-klassisch und verbindet Tradition mit Innovation und endlosen Experimenten, um neue Geschmacksrichtungen zu schaffen, die jede Menge Erinnerungen wachrufen. 6. Manoella Buffara, eine brasilianische Köchin, die in Italien studierte. Ihr Restaurant Manu wurde 2018 von Latin America's 50 Best 2018 als "One to Watch" ausgezeichnet, und um die Nachhaltigkeit zu fördern, schuf sie ein Modell, bei dem der Schutz der Natur die Aufgabe aller ist und im Rahmen dessen sie städtische Gärten nutzt, um Gemeinschaften durch die gemeinsame Nutzung von Nutzpflanzen zusammenzubringen. 7. Gavin Kaysen, Eigentümer des Restaurants Spoon and Stable in Minneapolis, ist ein begnadeter US-amerikanischer Koch und ein visionärer Unternehmer. In der Überzeugung, dass Mentorenschaft in der Gastronomiebranche immer noch sehr wichtig ist, engagiert sich Kaysen stark dafür, der nächsten Generation von jungen Culinarien zu helfen, ihre Fähigkeiten in der Küche zu verfeinern. Er ist einer der Gründungsmentoren der gemeinnützigen Ment'or BKB-Stiftung (ehemals Bocuse d'Or USA-Stiftung) und nahm an der Veranstaltung Young Chef 2018 von S.Pellegrino teil, bei der er den Siegerkandidaten für das USA-Team betreute.

Die Juroren werden die Finalisten nach drei Schlüsselattributen - technische Fähigkeiten, Kreativität und persönliche Überzeugung - sowie nach dem Potenzial der Kandidaten, durch Lebensmittel positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken, beurteilen. Der Spitzenkoch, der diese Eigenschaften am erfolgreichsten zeigt, wird zum S.Pellegrino Young Chef 2020 gekrönt.

Auf der diesjährigen kulinarischen Reise wird auch ein eintägiges Forum stattfinden, das von Fine Dining Lovers - der führenden Online-Stimme in der Gastronomie von S.Pellegrino und Acqua Panna für Lebensmittelenthusiasten auf der ganzen Welt - kuratiert wird und das sich der Nachhaltigkeit von Mensch und Nahrung in der Gastronomie widmet. Jungköche und Spitzenköche wechseln sich auf der Bühne ab, um ihre Ansichten und Erfahrungen über Küchenkultur und nachhaltige Praktiken auszutauschen: Stellvertretend für alle wird der weltberühmte Koch Massimo Bottura einen speziellen Vortrag zu Thema "Mit Abfall auf den Geschmack kommen" halten.

FineDiningLovers wird Einblicke in S. Pellegrino Young Chef 2020 geben: Folgen Sie der Geschichte auf www.finedininglovers.com und in den sozialen Medien unter @finadvinglovers.

Klicken Sie hier, um mehr über die spannende Talentsuche zu erfahren: https://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en

