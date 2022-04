Prodapt

Prodapt will 100 Millionen Pfund in den britischen Technologiesektor investieren

Zusätzliche Investitionen werden den Betrieb und die Belegschaft in der Vernetzungsbranche stärken und erweitern

Prodapt, der weltweit führende Anbieter für Consulting, Technologie und verwaltete Dienstleistungen in die Connectedness-Branche, hat angekündigt, dass er seine Investitionen auf dem britischen Markt auf 100 Millionen Pfund verdoppeln will. Dieses verstärkte Engagement ist auf die starken Wachstumschancen zurückzuführen, die Prodapt im britischen Technologiesektor sieht.

Mit einem besonderen Fokus auf die Connectedness-Branche beschleunigt Prodapt die digitale Transformation für seine Kunden und nutzt dabei Technologien wie 5G, Cloud, SDN/NFV, Edge Computing, IoT und AI/ML. Zu den Kunden von Prodapt gehören führende britische Telekommunikationsbetreiber, Digital/Multi-Service-Provider (D/MSP) und Hochtechnologieunternehmen.

Der britische Premierminister Boris Johnson sagte : „Handel und Investitionen zwischen dem Vereinigten Königreich und Indien schaffen gute Arbeitsplätze und sichern den Lebensunterhalt in unseren beiden Ländern. Ich freue mich sehr, dass Prodapt beschlossen hat, sich den Heerscharen indischer Unternehmen anzuschließen, die in Großbritannien investieren, unseren Technologiesektor ankurbeln und das Wirtschaftswachstum fördern."

„Da sich Großbritannien zu einem Zentrum für Technologie und Innovation in der Connectedness-Branche entwickelt hat, ist es nur natürlich, dass wir unsere Investitionen und unser Engagement in der britischen Region ausbauen" , so Vedant Jhaver, Chairman und CEO von Prodapt. „Mit diesem neuen Elan wird Prodapt weiterhin ein bevorzugter Partner für die digitale Transformation in der vernetzten Welt sein", fügt er hinzu.

Prodapt plant, in den kommenden Jahren 100 Millionen Pfund im Vereinigten Königreich zu investieren, und rechnet mit der Schaffung von über 500 Arbeitsplätzen. Prodapt hatte Anfang des Jahres ein neues Büro in London eröffnet, um seinem Wachstum Rechnung zu tragen.

Informationen zu Prodapt: www.prodapt.com

Prodapt hat sich auf die Connectedness-Vertikale spezialisiert. Zu den Kunden von Prodapt gehören Telekommunikationsbetreiber, Digital-/Multi-Service-Provider (D/MSPs), Technologie- und digitale Plattformunternehmen, die sich mit dem Thema Vernetzung beschäftigen.

Prodapt entwickelt, integriert und betreibt Lösungen, die Technologien und Innovationen der nächsten Generation ermöglichen. Prodapt arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen wie AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom und vielen anderen zusammen. Dank der Kunden von Prodapt bleiben aktuell mehr als eine Milliarde Menschen und fünf Milliarden Geräte miteinander in Verbindung.

Prodapt betreibt Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Latam, Indien und Afrika. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Unternehmenskonglomerats, der Jhaver Group, die über 22.000 Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit beschäftigt.

