EBSCON 2022: Zeit, sich anzumelden

Villach/Graz (ots)

Die Chip- und Elektronik-Industrie Europas strebt nach „Souveränität“, wie die EBSCON 2022 am 5.10. in Graz zeigt.

Neben der „Souveränität“ werden auch die Themen „Start-ups“, „Nachhaltigkeit“ und „Sicherheit“ präsentiert. Die EBSCON 2022, veranstaltet vom Silicon Alps Cluster (SAC), steht unter dem Motto „Building Bridges for Tomorrow“. Eine der wichtigsten und tragfähigsten „Brücken in die Zukunft“ ist die Unabhängigkeit bzw. „Souveränität“ der europäischen Elektronik- und Halbleiter-Industrie.

Cluster-Geschäftsführer Robert Gfrerer: „Bereits zu Jahresbeginn hat die EU den ‚European Chips Act‘, also das ‚Europäische Chip-Gesetz‘ beschlossen und damit auch das größte Investitionsprogramm der Branche auf den Weg gebracht. Es geht darum, die Wertschöpfungsketten in Europa robuster zu machen, ob das nun mit eigenen Produktionen, mit Forschungs-, Entwicklungs- und Designcentern oder mit intensiven Programmen für junge Talente verknüpft ist.“

Die EBSCON 2022, die sich an Entscheiderinnen und Entscheider der Branche richtet, beleuchtet nun mit internationalen Expert:innen in vier Themenfeldern geplante und erwartbare Entwicklungen. Die „Electronic Based Systems Conference“ EBSCON 2022 findet am 5. Oktober 2022 im Congress Graz, Schmiedgasse 2, statt. Programmstart ist 9.30 Uhr, Registrierung ab 8.30 Uhr. https://ebscon.eu/

Themenfelder im Überblick

- Sovereignty for the European EBS and Semiconductor Industry: Zur Unabhängigkeit und Souveränität des gesamten europäischen Elektronik- und Halbleiter-Ökosystems.

- Opportunities for Start-Ups and SMEs in the EBS Ecosystem: Wie Start-ups und KMUs von Forschungs- und Investitions-Programmen profitieren.

- Security of Things – enabled by dependable EBS: Zur Sicherheit auch im „Internet der Dinge“.

- Electronic Based Sustainability and Energy Efficiency: Wie die Elektronik- und Halbleiterbranche ihren ökologischen Fußabdruck verringert und wie die Lösungen aussehen, anderen dabei zu helfen.

Unterstützung im Netzwerk

Besonders wichtig ist dem Silicon Alps Cluster, dass im Rahmen der EBSCON 2022 nicht nur inhaltliche Impulse gegeben werden, sondern dass sich die internationalen Branchenvertreter:innen mit den teilnehmenden Entscheiderinnen und Entscheidern aus dem Publikum vernetzen können. Robert Gfrerer: „Das B2B-Speeddating mit unserer B2Match-Plattform kann von den angemeldeten Teilnehmer:innen dazu genutzt werden, gewünschte Gesprächspartner:innen auf der EBSCON bereits im Vorfeld zu buchen.“ Eine besondere Bühne bekommt das Thema „Talente und Startups“ ebenso wie auch „unsere einschlägigen Spitzenforschungszentren wie etwa die SAL Silicon Austria Labs“, gibt Robert Gfrerer einen Ausblick auf den diesjährigen EBSCON-Kongress.

EBSCON 2022

Datum: 05.10.2022, 09:30 - 20:00 Uhr

Ort: Messe Congress Graz, Congress Graz, Schmiedgasse 2 (Nähe Hauptplatz)!

Schmiedgasse 2, 8010 Graz, Österreich

Url: https://ebscon.eu/