Asterix offizielles Kochbuch. Rezepte aus der Miraculix-Küche

Jetzt gibt es die Gelegenheit, die Wartezeit bis zum neuen gallischen Abenteuer "Asterix und der Greif" (VÖ am 21.10.2021) mit Küchenschlachten am heimischen Herd zu überbrücken. Die Anleitungen dafür finden sich im "Asterix Festbankett - Das offizielle Kochbuch" und das erscheint ab dem 6. Oktober im Handel. Mit 40 Rezepten aus dem Asterix Universum ist für jeden Geschmack etwas dabei und es gibt weitaus mehr zu entdecken als Obelix Lieblingsgericht Wildschweinbraten. Schließlich haben Asterix und Obelix bei ihren zahlreichen Reisen spannende kulinarische Entdeckungen gemacht. Auch für Vegetarier sind die passenden Hinkelsteinhappen dabei. Gewürzt wird das Ganze mit ausgewählten Illustrationen von Asterix und Co. sowie mit Kochtipps und Grundrezepten.

Alle Rezepte stammen aus der Kochmütze von Thibaud Villanova (*1985), Küchenchef und sogenannter Gastronogeek. Das Kochbuch ist eine Übersetzung des Original "Les banquets d'Astérix: 40 recettes inspirées par les voyages d'Astérix et Obélix " - aus dem Französischen von Marcel Le Comte, 2018.

Ab dem 6. Oktober ist die gebundene Ausgabe "Asterix Festbankett - Das offizielle Kochbuch" (Euro 29,00 - ISBN: 978-3-7704-0226-7 Egmont Comic Collection) im Handel erhältlich und auch Online im Egmont Shop: www.egmont-spop.de

Übrigens! Reservieren Sie bereits ab jetzt Rezensions- und Verlosungsexemplare des neuen Abenteuers "Asterix und der Greif", welches am 21. Oktober im Handel erscheint. Wie es die Tradition verlangt, gehen unsere gallischen Helden im Band 39 auf Reisen. Ein alter Freund vom Druiden Miraculix braucht Hilfe... . Zum allerletzten Mal hat der Asterix-Schöpfer Albert Uderzo seinen Einfluss und seinen genialen Humor in ein Asterix-Abenteuer eingebracht, bevor er im Frühjahr 2020 starb. Mit der nunmehr fünften Gemeinschaftsarbeit "Asterix und der Greif" setzt das Autorenduo Jean-Yves Ferri und Didier Conrad das Werk von René Goscinny und Albert Uderzo fort.