Egmont Ehapa Media GmbH

EPK

APK ab jetzt!

Kommissar Donald Duck im LTB Zurück am Tatort Entenhausen

Bild-Infos

Download

BerlinBerlin (ots)

Walt Disneys Lustiges Taschenbuch gratuliert der ARD-Fernsehreihe "Tatort" mit kriminell gutem Lesestoff zum 50. Jubiläum. Die in enger Zusammenarbeit entstandene Geschichte zeigt Donald Duck mutig wie noch nie. An der Seite des legendären Kommissars Schimauski muss er alles geben, um die bekanntesten Ermittler des Landes aus einer perfekt geplanten Falle zu befreien. Atemberaubende Ermittlungen wie in einem Action-Movie, vor allem bei einer filmreifen und rasanten Fahrt im Taxi nach Entenhausen, sagt Global Creative Director von Egmont Publishing und LTB-Tatort-Entenhausen-Erfinder Peter Höpfner:

"Der erste Tatort Taxi nach Leipzig lief 1970 und begründete eine deutsche Fernsehtradition. Das mussten wir natürlich aufgreifen und freuen uns über eine enge und engagierte Kooperation mit den echten Tatort-Profis. Ähnlichkeiten mit Kommissaren aus Entenhausen und den beliebten TV-Figuren sind somit nicht wirklich zufällig. Zudem haben die Fernsehreihe und das LTB recht viel gemeinsam: Beide sind Kult, aus deutschen Wohnzimmern nicht wegzudenken, spannend, lustig und bieten seit mehr als 50 Jahren beste Unterhaltung."

Tatort-Schauspieler Claus Dieter Clausnitzer, bekannt in seiner Rolle als "Vaddern" im Tatort aus Münster, fährt jetzt auch in Entenhausen Taxi:

"Ich habe ja einen internationalen Führerschein und darf überall fahren, auch in Entenhausen. Das finde ich richtig toll, dass ich dabei sein darf und sozusagen eine Comic-Figur spiele. Da kann man so richtig überziehen und das mache ich sehr gern."

Wir haben EPK/APK-Material produziert und stellen es Ihnen gern zur Berichterstattung zur Verfügung. Für die Zugangsdaten zum Download wenden Sie sich gern an den Pressekontakt.

Inhalt:

01_Buchtrailer LTB 539 Zurück am Tatort Entenhausen 02_Imagefilm_LTB 539 03_Interview Tatort-Schauspieler Claus Dieter Clausnitzer 04_Interview Zeichner Flemming Andersen 05_Interview Global Creative Director Peter Höpfner 06_Druckerei 07_Inhalt und Illustrationen

Das Lustige Taschenbuch 539 "Zurück am Tatort Entenhausen" (6,99 Euro) ist ab dem 10. November 2020 im Handel und auch Online im Egmont Shop (www.egmont-shop.de) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.lustiges-taschenbuch.de

Wir freuen uns über Ihre Rezensionsbelege und wünschen Ihnen spannende Lesemomente!

Für weitere Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Pressekontakt:

Anja Adam

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Im Auftrag von:

Egmont Ehapa Media GmbH

Egmont Verlagsgesellschaften mbH

Fon +49 (0)30/ 24 00 85 35

E-Mail: a.adam@egmont.de