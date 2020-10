Egmont Ehapa Media GmbH

Kita Fuhnetal 2 gewinnt "Disney Kindergartenpreis Winnie Puuh 2020"

Berlin (ots)

unter dem Motto "Gemeinsam in den Frühling starten - Blumensamen für Kitas" schrieb Egmont Ehapa Media im Frühjahr in Kooperation mit The Walt Disney Company (Germany) GmbH den Disney Kindergartenpreis Winnie Puuh 2020 aus. Die teilnehmenden Kitas konnten mit dieser Aktion ihren Kindern ein besonderes Frühlingserlebnis schaffen, indem sie ein Aktionspaket mit Blumensamen für ihre Kita-Gruppe anfordern und das Ergebnis ihrer Aussaat bis 31.08.20 dokumentieren und einreichen konnten.

Das Engagement hat sich für die Kita Fuhnetal 2 in Wolfen gelohnt. Die Kita wurden am 29.09.20 von der Egmont-Mitarbeiterin Susan Schlizio mit dem Disney Kindergartenpreis Winnie Puuh 2020 ausgezeichnet und gewann den Hauptpreis im Wert von 2.000 Euro. Die Freude war groß, denn Kita-Leiterin Jana Siegmund erklärte, dass in der Corona-Zeit ein neues Konzept entwickelt wurde, dass den Fokus auf Naturthemen legt. Neben bereits angeschafften Hochbeeten, die den Kindern die Themen Nahrung und Nachhaltigkeit näherbringen sollen, unternehmen sie mit ihren Betreuer*innen Ausflüge in die Natur und forschen in ihrem dafür angelegten Labor. Ergänzend sollen nun Bewegungs- und Spielelemente und Verzerrspiegel für die bessere Selbstwahrnehmung der Kinder gekauft werden.

Die Blumen wurden von den 3- bis 6-jährigen Kindern der Sonnenblumen- und Gänseblümchengruppe mit ihren Betreuer*innen mit großer Begeisterung ausgesät. "Uns ist es wichtig, dass die Kinder etwas mit den Händen erschaffen und erleben können", so Jana Siegmund.

Das Disney Winnie Puuh-Magazin entsteht in offizieller Zusammenarbeit mit The Walt Disney Company und erscheint 10-mal im Jahr mit einer verkauften Auflage von 25.000 Exemplaren und richtet sich an Jungen und Mädchen zwischen 4 bis 6 Jahren. Das Magazin bietet eine vielfältige Mischung aus Rätseln, Malseiten, Bastelideen und liebevollen Vorlesegeschichten.

Pressekontakt:

Jörg Risken Publishing

Director Magazines und Corporate Communication

Egmont Ehapa Media GmbH

Fon +49 (0)30/ 24 00 80

E-Mail pr@egmont.de