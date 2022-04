XCMG

XCMG verpflichtet sich anlässlich des Tags der Erde 2022 zur verstärkten Entwicklung grüner Energie

Beijing (ots/PRNewswire)

Unter dem Motto „Investieren Sie in unseren Planeten" im Rahmen des Tages der Erde 2022 unterstreicht XCMG (SHE:000425) die Dringlichkeit, die Entwicklung der Geschäfte des Unternehmens mit sauberer Energie zu forcieren sowie die Forschung und Entwicklung in den Bereichen elektrische Energie, elektrische Produkte und Wasserstoff als Teil seiner grünen Bemühungen zu verstärken.

Im März führte XCMG die Marke Verdant Mountain Action ein, nachdem der Konzern Anfang 2022 die erste „Dual Carbon"-Entwicklungsrichtlinie für chinesische Baumaschinen veröffentlicht hatte, mit dem Ziel, bis 2035 eine Marktdurchdringungsrate von 35 % für Produkte im Bereich neuer Energien zu erreichen.

Die Marke Verdant Mountain Action wurde als Grundlage für das neueste Komplettangebot an Ladern von XCMG entwickelt, darunter Lade-, Fremdstrom-, Stromaustausch- und intelligente Modelle sowie mehrere LNG-Lader, die alle die betrieblichen Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien wie Stahl, Kohle, Häfen und Minen erfüllen und es den Kunden ermöglichen, Emissionen zu reduzieren und hohe Erträge zu erzielen.

Als einer der Pioniere unter den Herstellern von Energie-Schwerlastwagen in China hat XCMG mehrere Pilotprojekte für Energie-Schwerlastwagen mit einer Top-Verkaufsleistung in der Branche an Land gezogen. XCMG Automotive beschleunigt die Entwicklung von Kernkomponenten für neue Energien und die damit verbundenen Technologien, um noch mehr zentrale Wettbewerbsvorteile im Bereich der neuen Energien zu schaffen.

XCMGs Schwerlastwagen, die mit neuen Energien angetrieben werden, einschließlich reiner Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-Brennstoffzellenprodukte, sind führend in diesem Bereich. Im März wurden 266 neue Schwerlastwagen, die mit neuer Energie angetrieben werden, zugelassen, im ersten Quartal wurden insgesamt 882 Schwerlastkraftwagen verkauft. Mit einem Marktanteil von 18,65 % führt XCMG die Branche im ersten Quartal an, wobei Motorschlepper, die von neuen Energien angetrieben werden, ebenfalls an der Spitze liegen. Derzeit hat XCMG mehr als 2.000 Aufträge für Lastwagen, die mit neuer Energie angetrieben werden, mit einem Jahresziel von mehr als 5.000 Stück.

Im März hat XCMG außerdem Joint-Venture-Vereinbarungen mit SPIC, Enneagon Energy und Lance Shield Machinery unterzeichnet, um in die Produktion von Anlagen für die Energieversorgung und den Bau von Kraftwerken einzusteigen. Diese Vereinbarung ist ein Meilenstein, da XCMG in den Bau von unterstützenden Anlagen für die industrielle Kette der neuen Energien investiert.

Die kürzlich geschlossene Vereinbarung zwischen XCMG und GCL, einem führenden Unternehmen im Bereich der Speicherung von Wind- und Wasserstoffenergie und der Integration von Quelle, Netz, Last und Speicherung, wird die Vorteile beider Unternehmen in Bezug auf Technologie, Markt und Ressourcen nutzen, um eine umfassende Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Entwicklung von Schwerlastwagen für den Austausch von Energie und den Bau von Übergabestationen zu verwirklichen.

„XCMG wird eine Reihe von Projekten durchführen, um ein landesweit einflussreiches Industriecluster für Fahrzeuge, die mit neuer Energie fahren, zu schaffen, das durch Innovation und zentrale Wettbewerbsvorteile angetrieben wird", sagte Wang.

Weitere Informationen finden Sie unter XCMG.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1802538/image.jpg