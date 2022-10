Arcelik A.S

Arçelik startet seine neue Arbeitsplatzkultur-Initiative „Inspiration für nachhaltiges Leben in jedem Haushalt"

Arçelik, der globale Haushaltsgerätehersteller, gab heute die Einführung seiner neuen Initiative für die Mitarbeiterkultur bekannt, um seine Vision eines nachhaltigen Alltags zum Leben zu erwecken. Die Kulturinitiative wurde in Zusammenarbeit mit Arçelik-Mitarbeiter:innen entwickelt und feiert die Vision, den gemeinsamen Zweck, die Werte und die Verhaltensweisen, die vom gesamten Unternehmen geteilt werden. Die Initiative startete am 11. Oktober mit einer 24-stündigen Reihe inspirierender Vorträge und Aktivitäten.

Arçelik-Mitarbeiter:innen auf der ganzen Welt hatten die Möglichkeit, an wettbewerbsorientierten Aktivitäten wie „Plogging" (Jogging in Kombination mit dem Einsammeln von Müll) in ihren Gemeinden teilzunehmen. Mit ihrem Engagement für eine saubere Umwelt in ihrer direkten Nachbarschaft haben die Mitarbeiter:innen von Arçelik ihr Engagement für den Planeten und ihr Wir-Gefühl hinter einem gemeinsamen Ziel unter Beweis gestellt. Arçelik-Mitarbeiter:innen in mehr als 30 Ländern nahmen an den Plogging-Aktivitäten teil, die in Istanbul begannen, wo sich der Hauptsitz von Arçelik befindet, und 24 Stunden ununterbrochen andauerten – mit Erfolg: Am Ende der Aktion waren etwa 5.000 Kilo Müll eingesammelt worden.

Zu den weiteren Aktivitäten gehörte ein Ideathon, um alle Mitarbeiter:innen zum Brainstorming und zum Austausch innovativer Ideen für einen nachhaltigen Arbeitsplatz zu ermutigen. Der als offenes Forum veranstaltete Ideathon machte sich die kreativen und inspirierenden Köpfe von Arçelik-Mitarbeiter:innen zu nutzen. Mehr als 160 Personen aus dem gesamten Unternehmen nahmen an dem Ideathon Teil, der in drei Sitzungen organisiert wurde. Die Mitarbeiter:innen haben ihre Sichtweise auf Themen wie eine bessere Integration der Nachhaltigkeit im Unternehmen und am Arbeitsplatz dargelegt. Insgesamt 12 Endrundenprojekte wurden gewählt und der Jury vorgelegt.

Diese Aktivitäten, die live auf einer eigenen Plattform übertragen wurden, ermöglichten es den Mitarbeiter:innen, Anregungen von verschiedenen Seiten zu erhalten und auf Ressourcen wie akademische Sitzungen und Kulturvorträge zuzugreifen. Die Plogging-Teilnehmer konnten ihre Erfahrungen auch auf einer zentral verwalteten digitalen Plattform teilen, auf der andere Nutzer ihre Gedanken und Ideen zur Nachhaltigkeit hochladen konnten.

Toygan Pulat, Chief People Officer bei Arçelik Global, kommentierte: „Wir haben diesen Weg gerade erst angetreten, nur um hervorzuheben, was wir bereits unternehmen, und richten unser Unternehmen an sich schnell wandelnden Trends aus. Was wir hier tun, ist die Grundlage unserer strategischen Agenda für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Transformation. Wir haben globale Forschung angestoßen, um einen tiefen Blick in die Werte und Verhaltensweisen zu werfen, die uns ausmachen und das ideale Unternehmen reflektieren. Wir haben ein Manifest für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herausgegeben, das sie unterzeichnen können, um ihrem Engagement dafür Ausdruck zu geben, eine aktive Rolle auf dem Entwicklungsweg unserer globalen Kultur zu spielen. Ich bin stolz darauf, zu sehen, dass viele Kolleginnen und Kollegen angetreten sind und sich die Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft von Arçelik zu eigen gemacht haben."

Zeynep Özbil, Executive Director, Global Communications bei Arçelik Global, sagte: „Nachhaltigkeit ist zu einem zentralen Aspekt für Arçelik Global geworden und ist seit langem ein Geschäftsmodell für uns. Mit dem Feedback, das wir erhalten haben, sehen wir, dass Nachhaltigkeit auch zu einer Ambition geworden ist. Unsere Kolleginnen und Kollegen konzentrieren sich darauf, mit ihren individuellen Bemühungen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten, und wir sind sehr inspiriert, dabei zu helfen und Dinge in Bewegung zu bringen, innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Die Kulturinitiative „Inspiration für nachhaltiges Leben in jedem Haushalt" wird es uns ermöglichen, genau das zu tun. Wir könnten nicht begeisterter sein."

Informationen zu Arçelik

Arçelik ist mit 45.000 MitarbeiterInnen weltweit vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften in 53 Ländern, 30 Produktionsstätten in 9 Ländern und 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Arçelik, das mit seinem Marktanteil (gemessen am Volumen) zu den drei größten Weißwarenunternehmen in Europa gehört, erreichte 2021 einen konsolidierten Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. In den 29 Forschungs- und Entwicklungszentren und -büros von Arçelik sind weltweit über 2.300 Forschende tätig, die bis heute rund 3.000 internationale Patentanmeldungen eingereicht haben. 2021 erreichte Arçelik zum dritten Mal in Folge die höchste Punktzahl in der Kategorie DHP Household Durables (basierend auf den Ergebnissen vom November 2021) im Dow Jones Sustainability Index des S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Aufgrund seiner führenden Position im Bereich der Nachhaltigkeit und seines glaubwürdigen Konzepts der Dekarbonisierung mit dem Ziel, Netto-Null zu erreichen, wurde Arçelik als erstes und einziges Unternehmen seiner Branche mit dem Terra Carta-Siegel von Seiner Majestät König Charles III. ausgezeichnet. Die Vision von Arçelik lautet: „Respecting the World, Respected Worldwide" („Die Welt respektieren, von der Welt respektiert werden").

