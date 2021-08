VFS Global

VFS Global erweitert das philippinische ePass-Erneuerungszentrum-Netzwerk auf neun neue Länder

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Bereitstellung von Dienstleistungen für die ePass-Erneuerung für philippinische Staatsangehörige in 13 weiteren Städten in Afrika, Nord- Mittel- und Süd-Amerika, Asien, Europa und dem Nahen Osten bis zum dritten Quartal 2021

VFS Global betreibt derzeit ePass-Erneuerungszentren in Dubai und Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in Riad, Jeddah und Al Khobar im Königreich Saudi-Arabien im Auftrag des philippinischen Außenministeriums

In dem Bestreben, den Prozess der ePass-Erneuerung für im Ausland lebende philippinische Staatsangehörige zu vereinfachen, haben das philippinische Außenministerium und VFS Global am 6. August 2021 einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen für die Pass-Erneuerung in Zypern, Äthiopien, Frankreich, Irland, Kuwait, Singapur, den USA, dem Vereinigten Königreich und Vietnam unterzeichnet.

Mit der Einführung der ePass-Erneuerungszentren von VFS Global in Dubai, VAE, im November 2019 hatte das philippinische Außenministerium zum ersten Mal den Prozess der ePass-Erneuerung für im Ausland lebende philippinische Staatsangehörigen ausgelagert. Nach dem Erfolg des Betriebs an diesem Pilotstandort, der täglich 12 Stunden geöffnet ist, dehnte VFS Global seine Dienste im Jahr 2020 inmitten der Pandemie erfolgreich auf eine weitere Stadt in den VAE und drei Städte im Königreich Saudi-Arabien aus.

Chris Dix, Head of Business Development bei VFS Global, sagte: "Wir möchten dem philippinischen Außenministerium für sein anhaltendes Vertrauen in uns als führenden Anbieter von Pass- und Konsulatsdienstleistungen danken. Ich freue mich, mitteilen zu können, dass unsere Pass- und Konsulatsdienstleistungen stetig ausgebaut werden. Wir bieten mittlerweile einen erstklassigen Service, um philippinischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Äthiopien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Kuwait, Singapur, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA, Vietnam und Zypern die Erneuerung ihres ePasses zu erleichtern. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre fruchtbarer Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass philippinische Staatsangehörige auf der ganzen Welt von einem erstklassigen ePass-Erneuerungsservice profitieren, indem wir diesen Service auf weitere Standorte ausweiten."

Die wichtigsten Vorteile des philippinischen ePass-Erneuerungszentrums:

Verbesserte Pass- und Konsulatsdienstleistungen für im Ausland lebende philippinische Staatsangehörige

Strenge überprüfbare Prozesse, um die Genauigkeit der biometrischen Datenerhebung zu gewährleisten

Flexible "Pime Time" Angebote an ausgewählten Standorten

VFS Global betreibt derzeit 163 Zentren, die Pass- und Konsulatsdienstleistungen für 12 Regierungen in 31 Ländern weltweit anbieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1603946/VFS_Global_DFA_addendum_signing.jpg