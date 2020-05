Hapimag Ferienclub für Aktionäre

Hapimag Generalversammlung 2020 unter Corona

In den Augen der Aktionärsvertretung HFA dennoch eine weitreichende Weichenstellung für die Zukunft.

Eine besondere Form einer Generalversammlung (GV) haben wir am 24. April 2020 bei der Hapimag AG erlebt. Bedingt durch ein allgemeines Einreiseverbot in die Schweiz und die behördliche Festlegung auf höchstens fünf Personen war diese GV schon nach 28 Minuten zu Ende, da alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet waren.

Überlegungen des HFA zu einem Antrag um die GV zu verschieben, wurden schnell beiseitegelegt, da in der schwierigen Corona-Lage ein vollständiger Verwaltungsrat nötig ist. Es waren drei von fünf Verwaltungsräten nach zu wählen.

Als größte und aktive Aktionärsgemeinschaft hatten wir im Vorfeld auch Personalvorschläge für diese verantwortungsvollen Positionen eingebracht. Die nach ausführlicher Evaluierung vorgeschlagenen Kadidaten wurden mit großer Mehrheit gewählt. Wir erwarten eine nunmehr wesentlich verbesserte Zusammenarbeit der Hapimag Führung und auch nachhaltige Verbesserungen im Sinne der Aktionäre.

Nach einem unverständlichen Urteil eines Schweizer Gerichtes, die von der GV mit Mehrheit beschlossenen Sonderprüfung nicht zuzulassen, sind wir äußerst erfreut über das Abstimmungsergebnis zur Prüfung von Teilen der Geschäftsführung durch die von uns vorgeschlagene PricewaterhouseCoopers AG als Experten. Fast 94,8 % Zustimmung der Aktionäre hat unser dazu gestellter Antrag zur Prüfung und Aufklärung verschiedener Merkwürdigkeiten bei den An- und Verkäufen von Resorts erhalten.

Mit einem integren und dynamischen Führungsstab sehen wir nun auch Hapimag bei der aktuellen Corona-Krise gut gewappnet. Wir glauben, Hapimag kann dank einer hohen Eigenkapitalquote und der ergriffenen Sparmaßnahmen die Krise, wenn auch mit Verlusten, aber sonst unbeschadet überstehen.

Die 54 Anlagen (davon 6 in Ö, 11 in D) wurden und werden den Vorgaben der Länder „Corona vorbeugend“ und notwendiger wirtschaftlicher Maßnahmen entsprechend für die Wieder-Eröffnung vorbereitet. Wir erwarten uns, dass trotz Corona-Krise bald wieder "sicherer" Urlaub in der eigenen Hapimag Wohnung möglich wird.

