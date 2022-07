WW Deutschland

Jetzt im Trend: Der ID37 Persönlichkeitstest bei WW - Finde heraus, wer du bist und entwickle nachhaltig gesündere Gewohnheiten!

Wie gut kannst du Entscheidungen treffen? Was sind deine Stärken? Was motiviert dich? Wir sind alle auf der Suche nach unserer Identität. Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung sind in den letzten Jahren zum absoluten Trend geworden. Bei über 1,8 Millionen Tests im Internet bleibt die Qual der Wahl! WW und ID37 bieten die Lösung: Sie kombinieren die digitale Persönlichkeitsanalyse mit professioneller Beratung. Der Vorteil liegt vor allem darin, Verhaltensmuster zu erkennen und zu verändern, die einen daran hindern, gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Als ID37 Master ausgebildete WW Coaches können Mitglieder so individueller und zielgerichteter zum Erfolg führen. Das Konzept verbindet wissenschaftlich fundierte Diagnostik mit künstlicher Intelligenz. Nur noch bis Ende August bietet WW die ID37 Persönlichkeitsanalyse inklusive eines einstündigen Analysegesprächs im WW Kontext zum Einführungspreis von 149,90 Euro statt 199,90 Euro.

Wie funktioniert die ID37 Persönlichkeitsanalyse mit WW?

Jeder - ob WW Mitglied oder nicht - kann sich anmelden und die Persönlichkeitsanalyse digital durchführen. Sie besteht aus 144 selbstbeschreibenden Aussagen zu alltäglichen Verhaltensweisen. Dem ausführlichen Analysebericht folgt ein circa einstündiges Gespräch mit einem als ID37 Master ausgebildeten WW Coach. Dieser unterstützt bei der Reflexion und Interpretation der Analyseergebnisse und erkennt vor allem Auswirkungen zu den Themen Ernährung, Bewegung, Schlaf und Mindset. Anschließend soll sich der Teilnehmende Ziele setzen - zum Beispiel für seine persönliche WW Reise zu mehr Wohlbefinden, berufliche oder zwischenmenschliche Ziele.

Warum diese Persönlichkeitsanalyse?

ID37 erstellt anhand von Lebensmotiven ein präzises Persönlichkeitsprofil der Testteilnehmer. Im Gegensatz zu anderen Tests, die Verhalten nur beobachten, erklärt ID37 die Ursache von Verhalten - also, warum ein Mensch so handelt. Zum Beispiel sind Neugier, soziale Anerkennung, Familie, Sicherheit und Essensgenuss Lebensmotive, welche Beweggründe des menschlichen Verhaltens darstellen. Das Besondere? Mit der motivbasierten Analyse typisiert der Test nicht, d.h. er ordnet den Teilnehmenden keine 'klassifizierten' Persönlichkeitstypen zu, sondern analysiert individuell auf Basis der Ausprägungen.

Wer sind die WW ID37 Coaches?

Mit der Ausbildung als ID37 Master haben sich einige WW Coaches zusätzlich auf die Persönlichkeitsanalyse spezialisiert, um WW Mitglieder und andere Interessierte noch individueller unterstützen zu können. Sie sind erfahrene sowie IHK-zertifizierte Experten, die selbst erfolgreich mit WW abgenommen haben. Sie geben Ratschläge für den individuellen Erfolg, alltagstaugliche Tipps und Hilfestellung bei Rückschlägen, um persönliche Ziele zu erreichen. Verena Schröer ist eine dieser besonderen WW Coaches. Nachdem sie 2018 erfolgreich mit WW abgenommen hat, begleitet sie als WW Coach ihre Community auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden. Auf ihrer eigenen Reise hat sie schnell erkannt, dass vor allem Denk- und Verhaltensweisen das persönliche Wohlbefinden beeinflussen.

Warum ist die Kombination aus Persönlichkeitstest und WW so effektiv?

Wer erkennt, dass das Wohlbefinden nicht nur eine Zahl auf der Waage ist, hat schon vieles erreicht. Verena erklärt: "Egal, ob es fehlende berufliche Erfüllung, Konflikte in Beziehungen oder Antriebslosigkeit betrifft - für ein zufriedenes Leben musst du vor allem deine individuellen Motive und Gewohnheiten ermitteln: Als Basis dafür dienen die Erkenntnisse der ID37 Analyse. Das Gespräch mit einem WW Coach hilft dabei, deine Persönlichkeit zu reflektieren, antrainierte Gewohnheiten zu verändern und Ziele im Alltag und Berufsleben zu verfolgen".

