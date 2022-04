Canton Fair

Die 131. Canton Fair findet vom 15. bis 24. April online statt

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Die 131. chinesische Import- und Exportmesse (Canton Fair) wird vom 15. bis 24. April 2022 erneut ihre Online-Ausgabe eröffnen. Um den nationalen und internationalen Parallelverkehr zu fördern, kombiniert die Messe eine Online-Ausstellung, ein Matchmaking für Anbieter und Einkäufer sowie eine spezielle Zone für den grenzüberschreitenden E-Commerce.

Mehr als 25.000 Aussteller aus aller Welt werden ihre Produkte in 50 Ausstellungsbereichen in 16 Kategorien präsentieren, zusätzlich zu einem ausgewiesenen Bereich zur Belebung des „ländlichen Raums" für alle Aussteller aus weniger entwickelten Gebieten. Auf der offiziellen Website der Canton Fair finden Sie Exponate und Aussteller, Verbindungen zu Unternehmen auf der ganzen Welt, Produktneuheiten, virtuelle Messehallen sowie unterstützende Dienstleistungen wie Presse-, Veranstaltungs- und Konferenzservice.

Um die Benutzererfahrung mit effizienteren Handelsverbindungen zu verbessern, hat die Kanton-Messe Funktionen und Dienstleistungen, die die Interaktion und Handelsgeschäfte zwischen verschiedenen Parteien erleichtern und unterstützen, kontinuierlich optimiert, um das Marktpotenzial in China zu entdecken.

Die Messe bietet eine Reihe von Werbeveranstaltungen in verschiedenen Formaten an, um die Zusammenarbeit zwischen globalen Unternehmen und chinesischen Firmen zu fördern. Unter dem Motto „Entdecken Sie die Canton Fair mit Biene und Honig" werden 8 verschiedene Themen vorgestellt, die die Entwicklung von Chinas intelligenter Fertigung veranschaulichen. Zu den Veranstaltungen gehören auch 50 „Trade Bridge"-Aktivitäten, für die sich fast 20 führende multinationale Unternehmen wie Auchan, Telos, X5 und Koper sowie über 400 professionelle Einkäufer angemeldet haben. Dazu gehören Matchmaking-Aktivitäten, die darauf abzielen, multinationale Unternehmen und chinesische Hersteller sowie Käufer aus wichtigen chinesischen Industrieclustern und ausländische Marken zusammenzubringen.

Zu den Veranstaltungen werden auch Experten von internationalen Handelsförderungsagenturen, Wirtschaftsverbänden, Think Tanks und Handelsdienstleistern eingeladen, um Einblicke in die Handelspolitik, Markttrends, industrielle Vorteile und Branchentrends zu geben, darunter ein Vortrag von PwC-Experten über die Auslegung der Politik und die RCEP-Marktanalyse sowie ein Bericht der SGS Group über die neuesten Entwicklungen in der hochwertigen Industrie.

Für Aussteller und grenzüberschreitende E-Commerce-Plattformen, die an den Satellitenveranstaltungen teilnehmen, ist diese Canton Fair kostenlos. Einkäufer können hier Geschäftsmöglichkeiten finden und austauschen und eine gemeinsame Entwicklung anstreben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1782621/20220407194616.jpg