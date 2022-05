Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) at St. David's Medical Center

Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David's Medical Center veranstaltet internationale Konferenz über komplexe Herzrhythmusstörungen

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

EPLive 2022 ist eine zweitägige Konferenz, an der die weltweit führenden Experten für kardiale Elektrophysiologie teilnehmen

Am 2. und 3. Juni 2022 wird das Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center sein sechstes internationales Symposium über komplexe Herzrhythmusstörungen, EPLive 2022, ausrichten.

EPLive ist eine intensive, zweitägige Fortbildungsveranstaltung für praktizierende klinische Herz-Elektrophysiologen, Elektrophysiologen in Ausbildung und allgemeine Kardiologen, die sich mit der Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen befassen, bei denen das Herz in einem unregelmäßigen oder abnormalen Rhythmus schlägt. Live-Fälle, die aus dem neuen, hochmodernen Elektrophysiologiezentrum im St. David's Medical Center übertragen und von Experten kommentiert werden, werden als primäres Lehrmittel dienen.

„Wir fühlen uns geehrt, unsere erste persönliche Konferenz im neuen Weltklasse-Elektrophysiologiezentrum zu veranstalten, das über sechs mit modernster Technologie ausgestattete Elektrophysiologie-Labore verfügt", sagte Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., Herz-Elektrophysiologe und leitender medizinischer Direktor des TCAI sowie EPLive-Kursleiter. „Durch den Austausch von Live-Fällen können wir effizienter Fortschritte bei den Verfahren und Technologien zur Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen erzielen und die Patientenversorgung weltweit weiter verbessern."

Herzrhythmusstörungen werden durch Probleme mit dem elektrischen System des Herzens verursacht. Viele Herzrhythmusstörungen werden mit modernen Ablationsverfahren behandelt, bei denen die Teile des Herzmuskels verbrannt, eingefroren oder neutralisiert werden, die durch abnormale elektrische Impulse die unregelmäßigen Herzschläge auslösen. EPLive soll den Teilnehmern ein besseres Verständnis der Techniken vermitteln, die zur Behandlung atrialer und ventrikulärer Arrhythmien, zur Implantation komplexer Geräte und zur Extraktion fehlerhaft funktionierender Geräte eingesetzt werden.

EPLive besteht aus vier Abschnitten: Ablation von Vorhofflimmern (A-Fib), Ablation ventrikulärer Tachykardie (VT), Geräte und neue Technologien. Die Sitzungen bestehen aus einer Kombination von Live- und aufgezeichneten Fällen vom TCAI und einigen der weltweit führenden Zentren: Arrhythmia Center CardioInfantil Foundation (Kolumbien), Bengaluru (Indien), Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Mass General Hospital, MedStar Heart & Vascular Institute (Texas), Methodist Hospital (Houston, Texas), Monzino Cardiology Center (Italien), Mt. Sinai Hospital (New York), Northwell Health (New York), Pacific Heart (Kalifornien), Penn Heart and Vascular Center, UCLA, University of Arkansas Medical Center, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University und Westside Regional Medical Center (Florida).

Zu den Fällen gehören Verfahren wie A-Fib-Ablation und Ablation von Vorhofarrhythmien nach A-Fib, VT-Ablation (endokardial und epikardial), Ballonverfahren (Kryo, Apama und Laser), CRT-Implantate, SQ ICD und Bleiextraktion sowie Venoplastie. Darüber hinaus werden auf der EPLive neue Technologien vorgestellt, die von Ärzten am TCAI entwickelt wurden, darunter Elektroporation und bleifreie Zweikammer-Stimulation.

Die Konferenz wird sich auch auf eine Reihe von Zielen konzentrieren, darunter:

Erläuterung und Anwendung von Techniken zur Darstellung und Ablation von Vorhofarrhythmien.

Ermittlung von Verfahren zur Verringerung von Komplikationen und Förderung von Sicherheitsmaßnahmen für den Patienten während der Ablation von Vorhofflimmern.

Nachweis des Verständnisses der neuesten Erkenntnisse und Leitlinien für das Management von Herzrhythmusstörungen und die Behandlung mit neuen Technologien.

Anwendung von Ansätzen, die die neuen Technologien nachweislich am besten zur Optimierung der klinischen Ergebnisse nutzen.

Identifizierung von Prozessen, die von der Integration neuer Technologien profitieren können und sicherere Verfahren für den Patienten fördern.

Ermittlung von Verfahren zur Verringerung von Komplikationen und zur Förderung von Sicherheitsmaßnahmen für den Patienten bei Bleiextraktionen.

Zusätzlich zu den Demonstrationen von Dr. Natale wird EPLive Präsentationen von einer Reihe von TCAI-Ärzten enthalten, darunter der Co-Direktor des Kurses, Dr. Amin Al-Ahmad, sowie Shane Bailey, M.D.; Mohamed Bassiouny, M.D.; David Burkhardt, M.D.; David Burkland, M.D.; Robert Canby, M.D.; Joseph Gallinghouse, M.D.; Brian Greet, M.D.; Eric M. Hoenicke, M.D.; Rodney Horton, M.D.; Patrick Hranitzky, M.D.; Javier Sanchez, M.D.; Kamala Tamirisa, M.D.; Senthil Thambidorai, M.D.; David Tschopp, M.D.; und Jason Zagrodzky, M.D.

Ärzte erhalten auf der Konferenz maximal 14 PRA (Physician's Recognition Award) der American Medical Association (AMA) in der Kategorie 1 Credit™ Stunden.

EPLive 2022 umfasst auch ein spezielles Stipendiatenprogramm, die EP Finishing School, am 4. und 5. Juni. Das Live-Praktikum vereint alle wichtigen Aspekte eines Fellowship-Trainingsprogramms - praktisches Training, Forschungsmöglichkeiten und klinisches Material - auf einer einzigen Plattform und bietet den graduierten Fellows die einzigartige Möglichkeit, zu lernen, wie man klinische Szenarien löst. Die Stipendiaten der Elektrophysiologie sehen sich bis zu 40 Fälle von weltweit führenden Experten an - mit Kommentaren auf der Grundlage aktueller evidenzbasierter Behandlungsstrategien - und halten eine Präsentation, in der sie einen Fall vorstellen und ihn vor einem Expertengremium verteidigen.

Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center ist eines der weltweit führenden Zentren, das sich den neuesten Behandlungsfortschritten bei der Korrektur von Herzrhythmusstörungen widmet. Das Zentrum wird von Dr. Natale geleitet, einer Spitzenkraft bei der Behandlung von Vorhofflimmern. Er leitet zahlreiche klinische Studien und ist an der Entwicklung neuer Technologien und Verfahren beteiligt.

Weitere Informationen finden Sie unter EP-Live.com.