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Soberanía digital europea: el fundador de Infomaniak transfiere el control de su empresa a una fundación

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Ginebra (ots)

El 13 de mayo de 2026, Boris Siegenthaler, fundador de Infomaniak, transfirió la mayoría de los derechos de voto de Infomaniak a una nueva fundación suiza de utilidad pública. Un acto irrevocable y poco habitual en Europa, que pone a uno de los pioneros de la Web europea fuera del alcance de cualquier adquisición.

«La tecnología solo tiene sentido si mejora la vida, respeta nuestro planeta y refuerza nuestra autonomía colectiva.» — Boris Siegenthaler, fundador de Infomaniak

Nacida en 1994 de un club de aficionados a la informática, Infomaniak nunca se ha apartado de su ADN: independencia, soberanía digital, respeto a la vida privada y arraigo local. De pionera del acceso a Internet y del alojamiento web en Suiza a actor cloud reconocido en toda Europa, este compromiso queda ahora consagrado en una estructura irrevocable.

Una misión de utilidad pública

Reconocida de utilidad pública, la Fundación Infomaniak cumple dos misiones diferenciadas. En primer lugar, apoyar proyectos independientes de interés general en cuatro ámbitos: la soberanía digital y la educación, lo digital ético, el medio ambiente y la biodiversidad, y la transición energética. En segundo lugar, como accionista de referencia de Infomaniak Group SA, garantizar la independencia y la continuidad a largo plazo de la misión ética de la empresa.

La Fundación prolonga y amplía una trayectoria ya iniciada. Desde hace años, Infomaniak apoya importantes iniciativas open source como Debconf, proyectos de formación como 42 Lausanne y acciones en favor del medio ambiente como Agent Green, cuyo fundador Gabriel Paun recibió en 2024 el premio «Campeones de la Tierra» de las Naciones Unidas.

Su Consejo cuenta con cuatro miembros honorarios: Marc Maugué, activo desde hace muchos años en el sector de las fundaciones en la Suiza francófona; Jonathan Normand, experto en gobernanza y estrategias de impacto positivo en Suiza; Claire Siegenthaler, representante de la tercera generación de una familia comprometida con las cuestiones ecológicas y éticas; y Boris Siegenthaler, fundador y director estratégico de Infomaniak, que asume la presidencia durante una fase inicial de tres años.

Por qué ahora

Treinta y dos años después de la creación de Infomaniak, Boris Siegenthaler explica su decisión:

«La confianza que nos otorgan millones de particulares y cientos de miles de empresas e instituciones es hoy inmensa. En la era de la IA, los datos que nos confían tienen un valor estratégico para su futuro. Esta fundación es la garantía que les debo: su elección queda protegida a largo plazo.» — Boris Siegenthaler

El mercado del cloud atraviesa una fase de aceleración sin precedentes, marcada por una creciente dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses. El conocimiento tecnológico europeo se ha concentrado en gran medida al otro lado del Atlántico, los retos climáticos obligan a replantear la huella medioambiental del sector digital y varios operadores europeos del cloud han sido adquiridos recientemente por grupos extranjeros, lo que expone a sus clientes a jurisdicciones extraeuropeas.

Para Infomaniak, esta fundación es la culminación de más de treinta años de compromiso con un sector digital soberano, responsable y sostenible. Sienta además la condición necesaria para cualquier evolución futura del accionariado: ningún inversor, actual o futuro, podrá alterar el ADN, la misión o la independencia de la empresa. La empresa puede acelerar su desarrollo e incorporar, con total seguridad, los recursos necesarios para su crecimiento, sin comprometer nunca los compromisos adquiridos con sus clientes.

Una nueva estructura accionarial

Durante años, Boris Siegenthaler había abierto progresivamente el capital de Infomaniak a 36 colaboradoras y colaboradores que son pilares de la empresa. Pero una empresa cuya independencia descansa en una sola persona sigue siendo frágil. La Fundación es ahora esta garantía, que ya no depende de nadie.

Como accionista de referencia de Infomaniak Group SA, la Fundación ejerce la mayoría de los derechos de voto mediante acciones especiales que nunca podrán ser cedidas. Todos los accionistas de la empresa (Boris Siegenthaler y 36 colaboradoras y colaboradores) han aprobado por unanimidad esta operación y han aceptado reducir sus derechos de voto. A día de hoy, Infomaniak no cuenta con ningún inversor externo.

La empresa sigue bajo la dirección de su equipo directivo: Marc Oehler (CEO), Céline Morey (CFO) y Boris Siegenthaler (CSO), que sigue plenamente implicado en la estrategia de Infomaniak. La Fundación no toma ninguna decisión operativa, comercial ni técnica.

Un compromiso protegido a largo plazo

La Carta de las participaciones, firmada por el fundador, es el documento de referencia que define los compromisos de Infomaniak en materia de soberanía, sostenibilidad, respeto a la vida privada y arraigo local. La Fundación es su garante. Cada año, Infomaniak Group SA rendirá cuentas del cumplimiento de estos compromisos a través de un informe de impacto público.

Ninguna adquisición, cesión o cambio de control podrá efectuarse en adelante sin el acuerdo de la Fundación, garante de la independencia y de la misión de Infomaniak a largo plazo. Infomaniak nunca podrá ser vendida ni desviada de su misión.

«Nuestra independencia no es una promesa. Es una estructura. Esta fundación es la culminación de treinta años de compromiso y garantiza que Infomaniak seguirá sirviendo a un sector digital que sirve a las personas, respeta el planeta y preserva la autonomía de Europa, mucho más allá de las personas que hoy le dan vida.»

— Boris Siegenthaler

Acerca de Infomaniak y de la Fundación Infomaniak

Infomaniak desarrolla y opera desde Suiza un cloud soberano, independiente y sostenible, utilizado por millones de usuarios en toda Europa. El grupo registró un volumen de negocio de 56 millones de francos suizos en 2025 (+50 % en tres años) y cuenta con más de 340 colaboradores en Suiza. Infomaniak Group SA pertenece ahora mayoritariamente a la Fundación Infomaniak, una fundación suiza de utilidad pública con sede en Ginebra, que garantiza su independencia y su misión.

Más información

• Web de la Fundación Infomaniak: fondation-infomaniak.ch

• Carta de las participaciones y estatutos de la Fundación Infomaniak

• Informe de impacto de Infomaniak

• Dosier de prensa