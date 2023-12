ARTE-Themenabend zu den Hintergründen des Nahostkonflikts im TV und in der ARTE-Mediathek arte.tv

ARTE G.E.I.E.

Seit Jahrzehnten dauert die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern an, nun hat sie ein beispielloses Ausmaß erreicht. Der Überfall der Terror-Miliz Hamas auf Israel traf das Land in einer schwierigen Zeit: Nie war die israelische Gesellschaft so gespalten wie in der Phase vor dem Angriff am 7. Oktober. ARTE analysiert an einem Themenabend am Dienstag, den 12. Dezember 2023, ab 20.15 Uhr mit einem Dokumentarfilm und zwei Dokumentationen die Hintergründe des Nahostkonflikts.

Der Dokumentarfilm "Israels Kampf der Stämme" geht zur Primetime der Frage nach, warum das Land gesellschaftlich so zerrissen ist, und arbeitet die Verletzungen und Traumata eines in Stämme gespaltenen Landes auf, die sich wenig kompromissbereit gegenüberstehen. Um 21.45 Uhr beleuchtet die Dokumentation "Der Kampf um Jerusalem" die politischen und religiösen Zusammenhänge der andauernden Streitigkeiten um die Heilige Stadt, die mit rund einer Million israelischen und palästinensischen Einwohnern im Zentrum des Nahostkonflikts steht, und ordnet die aktuellen Ereignisse historisch ein. Der Film zeigt eine Metropole, in der sich die Bevölkerungsgruppen im Alltag auch ohne Hass begegnen, in der die Modernität der "Start-up Nation" auf antike Kultur trifft und die Hoffnung auf Frieden noch nicht ganz erloschen ist.

Seit Wochen liefert sich auch die Hisbollah im Süden Libanons Gefechte mit dem Nachbarn Israel. Die Dokumentation "Libanon - Ein Land als Geisel" zeigt um 22.40 Uhr, wie die Terrororganisation ihre Macht in den letzten Jahren geschickt ausgebaut hat und inzwischen ein Staat im Staat ist. Doch es regt sich Widerstand: Zivilgesellschaftliche Kräfte versuchen, die Konflikte zwischen den Konfessionen zu überwinden und mit demokratischen Mitteln neue Wege zu gehen. Denn die Sorge vor einem Krieg mit Israel wächst.

"Israels Kampf der Stämme" Dokumentarfilm von Duki Dror, Naftaly Gliksberg und Jens Strohschnieder ZDF/ARTE, Gebrüder Beetz Filmproduktion, Deutschland 2023, 90 Min. > Online ab 12. Dezember in der ARTE-Mediathek arte.tv> Erstausstrahlung auf ARTE am 12.12.2023 um 20.15 Uhr "Der Kampf um Jerusalem" Dokumentation von Stéphane Amar ARTE, Découpages, Frankreich 2023, 52 Min. > Online ab 12. Dezember in der ARTE-Mediathek arte.tv> Erstausstrahlung auf ARTE am 12.12.2023 um 21.45 Uhr "Libanon - Ein Land als Geisel" Dokumentation von Michael Richter NDR/ARTE, Vincent Productions GmbH, Deutschland 2023, 53 Min. > Bereits online in der ARTE-Mediathek arte.tv> Ausstrahlung auf ARTE am 12.12.2023 um 22.40 Uhr Weitere Beiträge zum Nahostkonflikt stehen im Web-Dossier "Israel und Palästina: ein Konflikt wird Krieg" in der ARTE-Mediathek arte.tv zur Verfügung.