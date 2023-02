Aktuelle Streamingtipps: Webserie "Freie Liebe" | Schwerpunkt "Kinder-leicht?" Serie "White Wall" | Investigativ-Magazin "Mit offenen Daten" | Erich Maria Remarque | Opernpremiere "Krieg & Frieden"

ARTE G.E.I.E.

Strasbourg

ARTE-Streamingtipps für die erste Märzhälfte 2023 WEB ONLY Freie Liebe Webserie - Online ab 7. März Von der Suche nach dem G-Punkt über Cyberstalking zu unseren Pornovorlieben: ARTE bietet pünktlich zum Weltfrauentag mit neuen Folgen von "Freie Liebe!" einen Feminismus-Crash-Kurs und beleuchtet Themen wie #MeToo, Mental Load bei der Verhütung und das sich gesellschaftlich wandelnde Schönheitsideal der Frau. Originell animiert leistet die Reihe in 10x4 Min. moderne sexuelle Aufklärungsarbeit und fasst feministische Debatten humoristisch kurz und knackig zusammen. >> Vorab auf ARTE Presse SCHWERPUNKT "Kinder-leicht - Ist es leicht ein Kind zu sein?" Kolya Spielfilm - Online vom 15.-29. März 2023 Durch eine Scheinehe und die Flucht seiner "Ehefrau" wird der Tscheche Frantisek, der nie ein Kind hatte, zur einzigen Bezugsperson des kleinen Russen Kolya. Kann das gut gehen? Feinfühlig ergründet Jan Sveraks Film den Wandel eines Schürzenjägers zum alleinerziehenden Ersatzpapa. 1997 erhielt "Kolya" den Oscar als bester fremdsprachiger Film. Ist es leicht, Kind zu sein? Im Schwerpunkt " Kinder-leicht?" beleuchtet ARTE im März das Thema Kindheit mit Dokumentationen und preisgekrönten Spielfilmen. >> Vorab auf ARTE Presse WEB ONLY White Wall Serie - Online vom 3. März 2023 bis 2. März 2024 In Nordschweden wird nach einer Explosion eine geheimnisvolle weiße Wand aus unbekanntem Material in den Tiefen des größten Atommülllagers der Welt entdeckt. Dieses Ereignis erschüttert und spaltet das kleine Team, das in der stillgelegten Erzgrube arbeitet. Ein spannender Fantasy-Thriller mit Aksel Hennie und Vera Vitali, der die Zukunft der Menschheit infrage stellt. >> Vorab auf ARTE Presse WEB ONLY Mit offenen Daten Investigativ-Magazin - Ab sofort online "Mit offenen Daten" ist das neue Investigativ-Magazin von ARTE, in Koproduktion mit Welt am Sonntag und CAPA Presse, das mittels Open-Source-Intelligence (OSINT) im Netz frei verfügbare Geheiminformationen aufarbeitet. Die erste Ausgabe startet mit Enthüllungen zu Wagner-Chef Prigoschin. Alexandra Jousset und Ksenia Bolchakova ist es gelungen, einen exklusiven Einblick in interne Dokumente der russischen Söldnergruppe zu erlangen. >> Jetzt anschauen WEB ONLY Stalin - Leben und Sterben eines Diktators Web-Reihe - Online vom 2. März 2023 bis 1. März 2024 Stalin, der "Stählerne", zählt zu den grausamsten Gewaltherrschern der Menschheitsgeschichte, der die Sowjetunion mit brutaler Härte und Gewalt regierte. Im März 1953 erleidet er einen Schlaganfall und schwebt tagelang zwischen Leben und Tod. Der Kampf um seine Nachfolge beginnt. Die Webserie, bestehend aus Graphic-Novel-Sequenzen und Archivaufnahmen beschreibt 70 Jahre nach seinem Tod das Ende der Ära Stalin. >> Vorab auf ARTE Presse WEB ONLY Erich Maria Remarque - Sein Weg zum Ruhm Dokumentation - Ab sofort online bis 21. Mai 2023 Edward Bergers Neuverfilmung von "Im Westen nichts Neues" ist für neun Oscars nominiert. Passend zur Preisverleihung stellt ARTE eine Dokumentation über Erich Maria Remarque, den Autor der Romanvorlage, online zur Verfügung. Mit 18 wird Remarque an die Front des Ersten Weltkriegs geschickt. Schwer verwundet notiert er seine Fronterfahrungen. Das pazifistische Werk wird Remarque berühmt machen und ihn zur Flucht vor den Nazis zwingen. In Reenactment-Szenen wird der Schriftsteller von Max von Thun verkörpert; Hanno Brühl, Daniel Brühls Vater, führte 2008 Regie. >> Jetzt anschauen WEB ONLY Krieg und Frieden (Woina i mir) Live aus der Bayerischen Staatsoper Oper - Livestream der Premiere am 5. März 2023 ab 17 Uhr auf arte.tv/opera Nach dem "Ring" darf sich das europäische Publikum von ARTE auf eine weitere Tcherniakov-Inszenierung in der diesjährigen Saison ARTE Opera freuen: "Krieg und Frieden (Woina i mir)" wird live aus der Bayerischen Staatsoper im Netz übertragen. Vladimir Jurowski übernimmt die musikalische Leitung von Sergej Prokofjews Oper. Die Produktion ist im Anschluss in sechs Sprachen untertitelt auf arte.tv/opera abrufbar. >> Weitere Infos