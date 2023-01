ARTE G.E.I.E.

60 Jahre Elysée-Vertrag: ARTE feiert mit außergewöhnlichem Konzert aus dem Panthéon in Paris

Strasbourg (ots)

ARTE feiert die deutsch-französische Freundschaft: Anlässlich des 60. Jahrestags des Élysée-Vertrags, der von General de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer unterzeichnet wurde, um die deutsch-französische Aussöhnung zu besiegeln, zeigt ARTE am 21. und 22. Januar ein umfangreiches Sonderprogramm. Feierlicher Höhepunkt ist ein außergewöhnliches Konzert, das am Sonntag, den 22. Januar um 18.30 Uhr im Pariser Panthéon u.a. in Anwesenheit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Familienministerin Lisa Paus sowie der französischen Kulturministerin Rima Abdul-Malak und des französischen Bildungsministers Pap Ndiaye stattfindet. Das Konzert wird per Livestream auf ARTE Concert übertragen.

Das Konzert wurde auf Initiative des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) und der Pariser Philharmonie organisiert, es musizieren 70 Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren aus Deutschland und Frankreich. Auf der Bühne werden sie von 10 professionellen Musikern begleitet und bieten ein musikalisches Programm mit Werken deutscher und französischer Komponisten, darunter Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Jacques Offenbach und Camille Saint-Saëns. Die musikalische Leitung liegt bei Anna-Sophie Brüning. Dieses Streich- und Schlagzeugorchester ist Teil des Kinderorchesterprojekts "Démos", das von der Pariser Philharmonie in Frankreich entwickelt wurde, um den Zugang zur musikalischen Praxis zu erleichtern.

Bereits am Samstag, den 21. Januar 2023, zeigt ARTE ab 9.55 Uhr den Thementag " Deutschland - Frankreich: Ziemlich beste Freunde" zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Elyséevertrags. Die Programme stehen auch in der ARTE-Mediathek zur Verfügung.