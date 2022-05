ARTE G.E.I.E.

Hamburger Premiere von Don Pasquale wird bei ARTE live im Netz und zeitversetzt im TV sowie im Radio auf NDR Kultur übertragen

Donizettis Opera buffa "Don Pasquale" ist ab 29. Mai 2022 als Neuproduktion der Staatsoper Hamburg zu sehen. ARTE überträgt die Premiere von "Don Pasquale" im Rahmen der Europäischen Opernspielzeit Saison ARTE Opera um 18.00 Uhr live im Netz auf arte.tv/opera und zeitversetzt im TV und läutet damit seine Geburtstagsfeierlichkeiten ein: ARTE ging am 30. Mai 1992 an den Sendestart. NDR Kultur überträgt die Premiere ebenfalls zeitversetzt ab 20.00 Uhr im Radio. Als musikalischer Leiter des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg haucht Matteo Beltrami Gaetano Donizettis Partitur neues Leben ein. Regie führt David Bösch, der 2021 mit "Manon" sein Hamburg-Debüt gab. Bühnenbild und Kostüme stammen von Patrick Bannwart und Falko Herold, die bereits in zahlreichen Produktionen mit Bösch zusammengearbeitet haben. Die Titelrolle des Don Pasquale übernimmt mit Ambrogio Maestri einer der großen Charakter-Sänger unserer Zeit. Zuletzt begeisterte er das Hamburger Publikum 2020 in seiner Paraderolle als Falstaff in Verdis gleichnamiger Oper. Wie er ist auch Danielle de Niese regelmäßig auf den internationalen Opernbühnen von Wien bis New York zu Gast. Als Norina ist die Sopranistin an der Seite von Levy Sekgapane (Ernesto), Kartal Karagedik (Dottore Malatesta) und Jóhann Kristinsson (Notario) zu erleben. "Es ist mir eine große Freude und Ehre, ARTE am 29. Mai zu Gast in der Staatsoper Hamburg zu haben. Zum Auftakt der Geburtstagswoche gratuliere ich dem Europäischen Kultursender ARTE sehr herzlich zum 30. Geburtstag. Das Kulturangebot auf ARTE ermöglicht es, Europäische Kultur in ihrer Vielfältigkeit einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Chapeau!", so Staatsopernintendant Georges Delnon. ARTE-Präsident Bruno Patino äußert sich ebenfalls erfreut über die Zusammenarbeit: "30 Jahre ARTE - das sind 30 Jahre kreative Programmentwicklung, die stets untrennbar verbunden war und ist mit ARTEs Engagement in und für Europa. Daher ist es uns eine besondere Freude, unser 30-jähriges Jubiläum gemeinsam mit der Staatsoper Hamburg, einem unserer Partner der europäischen Opernspielzeit ARTE Opera, zu begehen. David Böschs "Don Pasquale"-Inszenierung wird - wie alle Übertragungen der Saison ARTE Opera - über Deutschland und Frankreich hinaus in ganz Europa abrufbar sein - mit Untertiteln in sechs Sprachen." Gaetano Donizetti: Don Pasquale Musikalische Leitung: Matteo Beltrami Inszenierung: David Bösch Bühnenbild: Patrick Bannwart Kostüme: Falko Herold Licht: Bernd Gallasch Video: Patrick Bannwart, Falko Herold Dramaturgie: Detlef Giese Chorleitung: Christian Günther Orchester: Philharmonisches Staatsorchester Hamburg Chor: Chor der Hamburgischen Staatsoper Mit: Ambrogio Maestri (Don Pasquale), Kartal Karagedik (Dottore Malatesta), Levy Sekgapane (Ernesto), Danielle de Niese (Norina), Jóhann Kristinsson (Notario) Don Pasquale ist schrullig, wohlhabend und bereit für eine letzte lustvolle Liebe. Norina und Ernesto sind zwar glücklich verliebt, aber von der Luft allein können auch sie nicht leben. Ein befreundeter Arzt weiß Abhilfe und hält die perfekte Intrige parat, um die individuellen Wünsche in einer Dreieckskonstellation in die Luft gehen zu lassen... Am 29. Mai 2022, 18.00 Uhr live im Netz auf arte.tv/opera und um 22.55 Uhr im TV Die Übertragung im Netz steht mit Untertiteln in sechs Sprachen zur Verfügung und wird auch nach Ausstrahlung 90 Tage als Replay auf arte.tv/opera weltweit abrufbar sein.