Jubiläum: 1000. Sendung KURZSCHLUSS Samstag, 24/10/2020, gegen Mitternacht auf ARTE Online ab 15/10/2020 arte.tv/kurzschluss1000

- Seit 20 Jahren wöchentlich am Samstag: "Kurzschluss" - samstags gegen Mitternacht - 60 Kurzfilme zum Jubiläum - - Online schon ab 15/10/2020 auf arte.tv/kurzschluss

Tausend Mal "Kurzschluss" - das Kurzfilmmagazin feiert Jubiläum! Seit fast 20 Jahren lädt "Kurzschluss" jede Woche samstags dazu ein, die Welt der kurzen Form zu entdecken. Junge Filmemacher werden vorgestellt, "alte Hasen" porträtiert, Filmfestivals und Filmhochschulen besucht und die Szene nach spannenden und bewegenden Kurzfilmen durchforstet. Vom Erstlingswerk bis zum Klassiker, von experimentell bis etabliert, von Animation bis Realdreh, von ultrashort bis kurz vor mittellang - "Kurzschluss" bewegt sich quer durch das Kurzfilmuniversum und lädt alle Kurzfilmfans auch weiterhin zur gemeinsamen Reise ein! Für die Jubiläumssendung hat ARTE Filmemacher auf der ganzen Welt getroffen und zeigt ein Potpourri aus mehr als 60 Kurzfilmen. Im Kurzinterview zeigt ARTE Dietrich Brüggemann, Hélène Angel, Reka Busci, Genevieve Clay-Smith, Arnaud Desplechin, Delphine Gleize, Konstantina Kotzamani, Jan Peters, Florence Miailhe, Bruno Podalydès und João Salaviza. In der Sendung zeigt ARTE auch zwei Kurzfilme: "Afronauts" von Frances Bodomo und "Postcards from the End of the World" von Konstantinos Antonopoulos. Online sind außerdem mehr als 60 weitere Filme zu sehen, die dazu einladen, in ein spannendes Kurzfilmuniversum abzutauchen.

Katja Birnmeier | katja.birnmeier@arte.tv | +33 3 90 14 2152