Tableau stellt neue Innovationen und Unternehmenspläne zur Stärkung der unternehmensweiten Analytik vor

- Referenzarchitektur für Unternehmen: Die Enterprise Deployment Guidelines (EDG) stellen die Tableau-Referenzarchitektur für unsere Unternehmenskunden mit einer präskriptiven Methodik bereit, um die Anforderungen an Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit zu erfüllen. EDG ist technologie- und plattformunabhängig und orientiert sich an den Best Practices für Unternehmensrechenzentren. Dynamische Skalierung: Die neue Funktion hilft Unternehmen, ihre Ressourcen für die Bereitstellung angemessen zu nutzen, und stellt sicher, dass in Zeiten hoher Nachfrage genügend Container zur Verfügung stehen und in Zeiten geringerer Nachfrage eine Reduzierung erfolgt. Ressourcenmanagement: IT-Teams können die Leistung von Tableau Server besser optimieren, indem sie Grenzen für die Anwendungsressourcen festlegen.