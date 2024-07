Birkenstock GmbH & Co. KG

BIRKENSTOCK ERNENNT NEUE GESCHÄFTSFÜHRERIN FÜR SÜDOSTASIEN UND AUSTRALIEN: EVELYN CHUA SOLL DIE MARKTPRÄSENZ IN DER DYNAMISCHEN WACHSTUMSREGION WEITER AUSBAUEN

Linz, Deutschland (ots/PRNewswire)

BIRKENSTOCK hat Evelyn Chua mit Wirkung zum 1. Juli 2024 zum Managing Director für Südostasien und Down Under ernannt. In dieser neu geschaffenen Position wird Chua von Singapur aus eine kulturell und ökonomisch vielfältige Region leiten, die Singapur, Malaysia, Indonesien, die Philippinen, Thailand, Vietnam, Australien und Neuseeland umfasst. Sie berichtet an Klaus Baumann, Chief Sales Officer der BIRKENSTOCK Gruppe. Mit dieser hochkarätigen Personalie will der Erfinder des Fußbetts seine Marktpräsenz in dieser dynamischen Wachstumsregion weiter ausbauen, die Positionierung von BIRKENSTOCK über alle Kanäle hinweg stärken und innovative Einzelhandelsformate vorantreiben.

Evelyn Chua bringt für die Aufgabe mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Einzel­handelsbranche mit, die sich über mehrere Kategorien in den Bereichen Mode, Schönheit, Weine, Spirituosen, Uhren und Schmuck sowie über Offline- und Online-Kanäle erstreckt. Zu ihren Aufgaben gehörten der Aufbau enger Beziehungen zu strategischen Handelspartnern und das Talent Management. In ihren bisherigen Karrierepositionen bewies sie ein ausgesprochen gutes Gespür fürs Business.

Nach ihrem Studium in Singapur und Schweden arbeitete Chua sechs Jahre lang für DFS Venture, den bekannten Reiseeinzelhändler für Luxusgüter mit Sitz in Hongkong, wo sie die Region Singapur und Myanmar verantwortete. Mit ihrem Team leitete sie ein sehr vielfältiges Retail-Business, das u.a. Duty-Free-Shops am Changi Airport und in den Singapore Cruise Centers, aber auch Downtown-Stores, Online-Einzelhandel und Großhandel umfasste.

Im Jahr 2022 wechselte Evelyn Chua zu Synagie, einem Unternehmen, das über 1000 E-Stores in sieben Märkten in Südostasien für 600 Markenpartner betreibt, darunter Nike, Estee Lauder und L'Oréal. Als Chief Commercial Officer war sie für sechs Länder (Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen und Vietnam) und das Online-Geschäft in verschiedenen Kategorien (Premium/Mass Beauty, FMCG, Fashion) verantwortlich und verwaltete 400 Stores auf Marketplaces und .coms.

Als Managing Director von BIRKENSTOCK für Südostasien und Down Under soll sie die Multichannel-Strategie des Unternehmens in der Region weiterentwickeln und die Marktpräsenz weiter ausbauen. „Während wir unsere Online-Präsenz ausbauen, möchte ich die Beziehung zu unseren Händlern stärken, die entscheidend zu unserem Wachstum beigetragen haben. Wir werden sie bei der Entwicklung ihrer Sortimentsstrategie unterstützen. Gleichzeitig wollen wir unser eigenes Geschäft durch die Eröffnung neuer Geschäfte beschleunigen. Der Markt gibt beides her. Wir wollen auch dafür sorgen, dass unsere Kunden im Wholesale und im Own Retail dasselbe Einkaufs- und Serviceerlebnis haben. Ich war schon immer ein großer Fan des Fußbetts. Während meines Studiums habe ich nur meine zwei Paar Madrid und meine Mayari getragen. Unsere Marke genießt in der Region einen hohen Bekanntheitsgrad. Ich bin überzeugt, dass sie noch ein enormes Wachstumspotenzial hat."

Klaus Baumann, Chief Sales Officer der BIRKENSTOCK Gruppe: „Südostasien ist eine Region mit einem enormen Wachstumspotenzial. Mit den zusätzlichen Kapazitäten, die wir seit der Inbetriebnahme unseres neuen Werks in Pasewalk im September 2023 bereitstellen können, sind wir nun in der Lage, die Bedürfnisse der asiatischen Kunden nach unseren Produkten zu erfüllen. Mit ihrer großen Erfahrung im Online- und Offline-Einzelhandel ist Evelyn Chua die perfekte Führungskraft, um unsere Präsenz in dieser wichtigen Region auszubauen. Willkommen an Bord!"

