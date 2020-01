Gruner+Jahr, SCHÖNER WOHNEN

Zum Doppeljubiläum ein Upgrade für Europas größtes Wohnmagazin: SCHÖNER WOHNEN wird 60 - SCHÖNER WOHNEN-Kollektion feiert 20-jähriges Bestehen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Von Wohninstanz zum Einrichtungscoach: Marken-Weiterentwicklung und Heft-Relaunch beim SCHÖNER WOHNEN Magazin. SCHÖNER WOHNEN-Kollektion feiert mit Jubiläumsprodukten und großem Gewinnspiel.

1960 wurde SCHÖNER WOHNEN gegründet und prägt seitdem wie kein anderes Magazin die deutsche Wohnkultur. Über Generationen entwickelte es sich zu einer festen Leitinstanz fürs Einrichten und Wohnen. In 60 Jahren wuchs SCHÖNER WOHNEN zu einer ganzen Markenfamilie heran, zu der mittlerweile digitale Angebote und ein Online-Shop sowie ein umfassendes Home- und Möbelsortiment gehören.

Zum 60. Geburtstag richtet sich die Living-Marke neu aus und präsentiert sich kraftvoller denn je. In Zeiten, in denen gesellschaftliche Normen und starre Regeln von Pluralität und Individualität abgelöst werden und ein Wohnstil eher Vorlieben folgt als Vorschriften, entwickelt sich SCHÖNER WOHNEN zu einem inspirierenden Einrichtungscoach weiter. Die Marke SCHÖNER WOHNEN erleichtert Leser*innen und Kund*innen das Einrichten und ermutigt zur Weiterentwicklung des persönlichen Stils. Der neue Claim "Mehr Raum für mich" unterstreicht die Neuausrichtung der Marke und begleitet zusammen mit einem Jubiläumslogo die ganzjährigen Geburtstagsaktionen.

Die Neuausrichtung der Marke zeigt sich im Magazin, das ab heute optisch und inhaltlich überarbeitet vorliegt (Heft 02/2020). Mit einem eleganten Layout, ausführlichen Text-Elementen und noch höherwertigerem Papier spielt das Heft die Qualitätsmerkmale von Print voll aus. Eine klare Heftstruktur, ein großzügiger Hefteinstieg und abwechslungsreiche Erzählweisen und neue Rubriken, die praktisches Einrichtungswissen vermitteln, werten das Magazin deutlich auf und bieten noch mehr Lesevergnügen. In der aktuellen Ausgabe startet zudem die Serie "60 Jahre Wohnkultur", in der die Redaktion durch die Einrichtungstrends der letzten sechs Jahrzehnte führt und sie in die gesellschaftlichen Zusammenhänge der jeweiligen Zeit einbettet. Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet die SCHÖNER WOHNEN-Geburtstagsausgabe am 7. Oktober (Heft 11/2020) mit einem großen redaktionellen Sonderteil "Wohnen made in Germany".

Bettina Billerbeck, Chefredakteurin SCHÖNER WOHNEN: "In Zeiten, in denen Instagram, Pinterest und E-Commerce Einrichtungsfotos und Produkttipps frei Haus liefern, ist es umso wichtiger, ein Magazin mit Mehrwert aufzuladen. Wir haben so viel praktisches Wohnwissen in unserer Redaktion - das gießen wir jetzt in jede Geschichte. Aber ohne unseren Leser*innen etwas vorzuschreiben: wir wollen befähigen, ermutigen und begeistern - und dabei sensationell gut aussehen."

Mit der neu ins Leben gerufenen Event-Reihe SCHÖNER WOHNEN LIVE machen die Wohnprofis von SCHÖNER WOHNEN Einrichten und Wohnen erstmals auch direkt erlebbar. So lädt die Redaktion Abonnent*innen zum Auftakt am 29. Juni ins Verlagshaus auf einen Blick hinter die Kulissen ein. Dort können sie sich mit den Machern austauschen, erleben, wie ein Magazin entsteht und wie Fotoproduktionen ablaufen. Bei weiteren Terminen bringt SCHÖNER WOHNEN die Leserinnen und Leser mit bekannten Living-Marken und Herstellern zusammen. Showroom-Events, Werksführungen und Workshops machen Marken und Produkte für die Einrichtungsfans hautnah erlebbar und gewähren ganz besondere Momente und Einblicke in Produktions- und Designprozesse.

Das Farbsortiment legte vor zwanzig Jahren den Grundstein für die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion, die schnell zum Erfolg wurde. Sie umfasst heute über 2.500 Produkte aus allen Einrichtungssegmenten, von Farben über Textilien bis hin zu Möbeln. Ihren 20. Geburtstag feiert die Kollektion mit exklusiven Jubiläumsprodukten und einem großen Gewinnspiel. Erstmals ist die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion auch auf einem 300 Quadratmeter großen Messestand auf der "imm cologne" vertreten.

Frank Stahmer, Executive Director von BRANDS - Licensing by G+J: "Keine Living-Marke hat eine höhere Bekanntheit als SCHÖNER WOHNEN. Mit über 60 Jahren Erfahrung und Etablierung am Markt haben wir die perfekte Basis für eine eigene Kollektion geschaffen und genutzt. Die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion ist die mit weitem Abstand erfolgreichste Lizenzmarke im Einrichtungssegment, und wir wollen weiter wachsen."

Matthias Frei, Publisher G+J LIVING: "Als die stärkste Living-Marke ist SCHÖNER WOHNEN eine Instanz im Markt und begeistert im Jubiläumsjahr durch ihre konsequente Weiterentwicklung. Was 1960 als Magazin begann ist heute ein vollumfänglicher Markenkosmos, in den wir investieren und den wir weiter ausbauen. Im Jubiläumsjahr zeigt sich die ganze Transformationskraft der Marke von Print und Digital bis zur Kollektion."

Das Jubiläum wird begleitet von einer 360-Grad-Kampagne im Handel, in TV, Print, Digital und Social Media mit einem gesamten Bruttomediavolumen von rund 10 Mio. Euro. Damit erreicht SCHÖNER WOHNEN im Jubiläumsjahr rund 100 Mio. Bruttokontakte.

Honorarfreies Bildmaterial mit Aktionslogo, Cover und Heftseiten zum Relaunch des Magazins sowie Portraitbilder gibt es zum Download unter: https://bit.ly/2N2ekrk Passwort: 60Jahre

Kontakt:

Andrea Kramer

PR / Kommunikation SCHÖNER WOHNEN

Telefon: 040 / 37 03 - 3847

E-Mail: kramer.andrea@guj.de

www.schoener-wohnen.de

#schoenerwohnen





Marina Hoffmann

PR / Kommunikation SCHÖNER WOHNEN-Kollektion

Telefon: 040/ 3703 - 3879

E-Mai: hoffmann.marina@guj.de

www.schoener-wohnen-kollektion.de

#schoenerwohnenkollektion