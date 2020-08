Pathé Suisse SA

Medienmitteilung: Pathé Schweiz lanciert das "Miet-Kino" für Jedermann & Jederfrau

Ab Freitag, 21. August 2020 ermöglicht die Pathé Suisse SA mit dem neuen Produkt “Personal Ciné” komplette Kinosäle exklusiv für den eigenen, privaten Gebrauch zu mieten.In den Sälen steht den Mietenden ein “Personal Gateway” mit diversen Gaming-Konsolen, Internetverbindung und einem Hub mit allen gängigen Anschlüssen und Stromversorgung für mehrere eigene, mitgebrachte Geräte zur Verfügung.Die Mietpreise sind mit dem Ziel konzipiert worden, dass sich möglichst “Jedermann & Jederfrau” die Miete eines kompletten Kinosaals leisten kann.Vorerst startet Pathé das “Personal Ciné” in einer Testphase an seinen Standorten in Ebikon und Spreitenbach.Detaillierte Infos entnehmen Sie bitte unserer offiziellen Medienmitteilung im PDF-Anhang.