Neue Lösung FORCAM FORCE EDGE jetzt verfügbar im SAP® App Center

- Durch die Integration in die Lösung SAP Digital Manufacturing Cloud bietet die Lösung FORCAM FORCE EDGE Kunden die volle Konnektivität heterogener Maschinenparks

Der Smart-Factory-Spezialist FORCAM gab heute bekannt, dass seine neue Lösung FORCAM FORCE EDGE ab sofort im SAP App Center, dem digitalen Marktplatz für Angebote von SAP-Partnern, erhältlich ist. FORCAM FORCE EDGE lässt sich in die Lösung SAP Digital Manufacturing Cloud integrieren und ermöglicht Kunden die Anbindung von Anlagen und Maschinen, insbesondere aus dem Brownfield-Bereich.

Dr. Andrea Rösinger, Co-CEO und CTO bei FORCAM erläuterte: "Für intelligente Echtzeit-Analysen müssen Fertigungsunternehmen Cloud-Infrastrukturen nutzen. Die Integration unserer Lösung FORCAM FORCE EDGE mit der Lösung SAP Digital Manufacturing Cloud hilft Kunden mit einem Brownfield-Ansatz in der Fertigung durch die Anbindung heterogener Maschinenparks und die Vernetzung mit SAP-Lösungen. Kunden profitieren von einer Single Source of the Truth für SAP-Analysetools im gesamten Unternehmen".

Eine umfassende Brownfield-Anbindung ist erforderlich, um das volle Potenzial von SAP Digital Manufacturing Cloud zu nutzen. FORCAM FORCE EDGE bietet intelligente Konnektivität: Signale vorhandener Maschinen - von semi-intelligenten Maschinen bis hin zu Maschinen, die nie für die Digitalisierung vorgesehen waren - können verstanden, übersetzt und an Fertigung (Shopfloor) und Unternehmensplanung (Topfloor) übermittelt werden.

FORCAM FORCE EDGE verbindet digital heterogene Maschinenparks, wie z. B. Maschinen unterschiedlichen Alters und von verschiedenen Herstellern. Die zentrale Intelligenz zur Datennormierung stellt ein Maschinendatenmodell für die Echtzeitanalyse zur Verfügung verwandelt einen Maschinenpark so in ein Asset für das Unternehmen.

"Mit FORCAM FORCE EDGE können Kunden ihr Brownfield mit SAP-Lösungen verbinden und in SAP-Prozesse integrieren, so dass sie die Vorteile von digitalen Zwillingen voll ausschöpfen können", kommentiert Mani Pirouz, SVP & Global Head of Partner Innovation bei SAP SE.

Die Features von FORCAM FORCE EDGE umfassen:

- Konnektivität für alle Maschinen, unabhängig vom Baujahr, die nicht für den Betrieb in einer digitalen Umgebung vorgesehen waren - Konnektivität für semi-intelligente Maschinen, z. B. Maschinen mit NC-Programmen (Numerische Steuerung) - Unterstützung aller industriellen Kommunikationsstandards, z. B. OPC/UA (Open Platform Communications Unified Architecture), MTConnect (Manufacturing Technology Connect) oder MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) - Schnittstelle Edge API

Mehrwert:

- Brownfield für die Zukunft optimieren - Einfache Digitalisierung aller Geräte mit einer universellen Schnittstelle, unabhängig vom Alter - Vergleich heterogener Maschinen auf einer einheitlichen Datenschicht - Datenbasis für die Identifizierung von Optimierungspotenzialen bereitstellen - Reibungslose Integration in Lean-Management-Strategien und Plan-Do-Check-Act (PDCA)

Weitere Informationen gibt es unter FORCAM FORCE EDGE im SAP App Center. Dort finden Unternehmen rund 1.600 innovative Partnerlösungen, die in SAP-Lösungen integriert und erweitert werden können. Kunden können dort die von SAP validierten Partneranwendungen finden, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen. Und für jeden Kauf, der im SAP App Center getätigt wird, pflanzt SAP einen Baum. SAP-Partnerlösungen finden, testen und kaufen Sie digital unter www.sapappcenter.com.

FORCAM ist Partner im SAP PartnerEdge® Programm. Als solcher hat das Unternehmen Zugang zu Tools, Schulungen, Ressourcen und Vorteilen, die Partner benötigen, um die Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die Kunden verlangen. Das SAP PartnerEdge-Programm bietet die Tools, Vorteile und Unterstützung, die den Aufbau qualitativ hochwertiger, unterbrechungsfreier, auf spezifische Geschäftsanforderungen ausgerichteter Anwendungen erleichtern - schnell und kostengünstig. Das Programm bietet Zugang zu allen relevanten SAP-Technologien in einem einfachen Rahmen unter einem einzigen, globalen Vertrag.

Über FORCAM

FORCAM unterstützt Unternehmen, indem es ihre Effizienz in Produktion und Planung deutlich steigert. FORCAM bietet eine Plattformlösung für datengetriebene Fertigung. Die Lösung wird von international tätigen großen und mittelständischen Unternehmen gleichermaßen eingesetzt - darunter BorgWarner, Dynomax Aerospace, Howmet Aerospace (ehemals Arconic), Kostal, Krones, Lockheed Martin, Richards Industrials, Schaeffler. Weltweit sind bereits mehr als 100.000 Maschinen mit FORCAM-Technologie verbunden. FORCAM hat seinen Hauptsitz in Ravensburg, Deutschland, mit Niederlassungen in den USA (Cincinnati), England (Rugby) und China (Shanghai). www.forcam.com

