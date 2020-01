Empire State Realty Trust, Inc.

Das Empire State Building feiert am 26. Januar den Australia Day

New York (ots/PRNewswire)

Das symbolträchtige Wahrzeichen wird in Grün und Gold erstrahlen und zu Ehren dieses Feiertages werden Spenden für die Buschfeuerkrise zur Verfügung gestellt

Das Empire State Building (ESB) hat angekündigt, dass das Gebäude in diesem Jahr in den Nationalfarben Australiens Grün und Gold erstrahlen wird, um den Australia Day zu feiern. Der jährlich am 26. Januar stattfindende nationale Feiertag erinnert an die Ankunft der ersten Flotte britischer Schiffe in New South Wales.

Angesichts der nationalen Buschfeuerkrise, die das Land teilweise zerstört hat und die weltweit mit Sorge verfolgt wird, wird das Restaurant des ESB namens STATE Grill and Bar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2699683-1&h=2042747674&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699683-1%26h%3D3325030468%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.patinagroup.com%252Fstate-grill-and-bar%26a%3DSTATE%2BGrill%2Band%2BBar&a=STATE+Grill+and+Bar) FOSTERS Bier und ein besonderes Pavlova-Dessert am 25. und 27. Januar in sein Menü aufnehmen, wobei alle Profite aus diesen Speisen in limitierter Verfügbarkeit direkt an den NSW Rural Fire Service gespendet werden. Die Patina Restaurant Group, die Betreibergesellschaft des Restaurants, hat ebenfalls einen Spendenbetrag in gleicher Höhe zugesagt.

"Das Empire State Building ist ein beliebtes Ziel für australische Reisende und unsere Gedanken sind in dieser Zeit der gegenwärtigen Krise ganz besonders beim Land", sagte Anthony E. Malkin, Vorstand und CEO des Empire State Realty Trust. "Wir wollen diese Gelegenheit zum Ausbau der Unterstützung nutzen - mithilfe unserer weltberühmten Turmlichter und einer Spende, die die Buschfeuerbewältigung stärkt."

Kostenlose Tim Tams, die STATEs Konditorin Andrea Jarosh im Haus zubereiten wird, werden ebenfalls mit dem Kauf eines Biers oder eines Desserts bereitgestellt.

Für weitere Informationen über das Empire State Building und STATE Grill and Bar besuchen Sie bitte http://www.esbnyc.com und https://www.patinagroup.com/state-grill-and-bar.

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building, das sich 443 Meter über Midtown Manhattan (vom Boden bis zur Antennenspitze) erstreckt und sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. befindet, ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen hat das Empire State Building erstklassige Mieter in den verschiedensten Branchen aus der ganzen Welt angezogen. Das Empire State Building wurde in einer Studie von Uber als das beliebteste Reiseziel der Welt bezeichnet und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum beliebtesten Gebäude Amerikas gewählt. Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Der Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilienfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und dem Großraum New York, einschließlich des Empire State Buildings, des "berühmtesten Gebäudes der Welt". Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Hauptsitz in New York umfasst zum 30. September 2019 938.000 vermietbare Quadratmeter, bestehend aus 873.000 vermietbaren Quadratmetern in 14 Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie rund 65.000 vermietbare Quadratmeter im Einzelhandelsportfolio.

Informationen zu STATE Grill and Bar

STATE Grill and Bar ist das Flaggschiff-Restaurant des Empire State Buildings, das klassische New Yorker Küche mit einem modernen kulinarischen Stil vereint. Die Küchenchefs lassen sich vom Empire State Building selbst inspirieren, von der Fülle an Zutaten auf dem Markt und von den Farmern und Produzenten, die in der Kultmetropole der Welt ihre Erzeugnisse anbieten. Das Design des Restaurants ist eine Hommage an die reiche Historie des Empire State Buildings und an den Art-Déco-Stil, bei dem jede Gestaltung mit Sorgfalt ausgewählt wurde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080568/Empire_State_Building_Australia_Day.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080569/Australia_Day_Promotion.jpg

