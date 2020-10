Spin Master Ltd.

Spin Master übernimmt weltbekannten Rubik's Cube®

Durch die Übernahme erweitert Spin Master sein wachsendes Spielegeschäft

Spin Master Corp. ("Spin Master") (TSX: TOY), ein weltweit führendes Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, hat heute angekündigt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme des in London ansässigen Unternehmens "Rubik's Brand Ltd", Eigentümer des weltweit bekannten Rubik's Cube®, auch bekannt als "Zauberwürfel", erzielt hat.

Der Zauberwürfel wurde im Jahr 1974 von Ern? Rubik erfunden und im Jahr 1980 weltweit vermarktet. Er verursachte eine weltweite Welle der Begeisterung, wurde Hunderte von Millionen Male verkauft und diente seitdem für Jung und Alt als Inspiration und Herausforderung. Der Zauberwürfel ist ein von STEM.org anerkanntes Puzzle, das die Entwicklung des Gehirns und kognitive Fähigkeiten unterstützt, bei dem Kinder und Erwachsene ihre Kreativität einsetzen und währenddessen ihre Intelligenz weiterentwickeln und fördern.

"Der Zauberwürfel ist ein kultiges Puzzle, das die Popkultur durchdrungen hat seit mehr als 40 Jahren seine Fans fasziniert", sagte Elizabeth LoVecchio, Vice President Marketing für Spiele von Spin Master. "Wir freuen uns über die Gelegenheit, unsere Innovationsfähigkeit auf das gesamte Portfolio von Rubik's anzuwenden und den Vertrieb durch unsere weltweite Präsenz auszudehnen."

"Es ist sehr aufregend, dass Spin Master das Erbe des Zauberwürfels fortführen und meine Vision, mithilfe von Spielen intelligentere künftige Generationen zu erziehen, erfüllen wird", so Ern? Rubik. "Wir haben uns aufgrund ihres langfristigen Fokus und Charakters für Spin Master entschieden."

Spin Master hat durch die Übernahme neuer Titel sowie durch innovative Partnerschaften und Kooperationen seine führende Position im Spielesegment ausgebaut. Die Sparte der Spiele & Puzzles gehört zu den am schnellsten wachsenden "Super-Kategorien" im Jahr 2020*, da die Familien mehr Zeit zu Hause mit ihren Angehörigen verbringen. Spin Master ist heute das drittgrößte Spieleunternehmen in den USA.**

"Durch die Marke Rubik's ergeben sich viele Wachstumschancen für Spin Master, da wir uns gerade im Übergang zu einem gemischten Modell aus Direktverkäufen in Kombination mit vorhandenen Partnern weltweit befinden", sagte Anton Rabie, Chairman und Co-CEO von Spin Master. "Unsere Spieleabteilung ist in den letzten zehn Jahren stetig gewachsen und ist einer der Eckpfeiler von Spin Masters breit gefächertem Portfolio. Die Aufnahme des legendären Zauberwürfels in unsere Spieleliste ist ein historischer Moment und wir fühlen uns geehrt, dieses Erbe fortzuführen."

Die Übernahme von Rubik's Brand Ltd ist Spin Masters 22. Übernahme seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1994 und die 12. seit seinem Börsengang im Jahr 2015. Die Transaktion wird voraussichtlich am 4. Januar 2021 abgeschlossen.

* Quelle: The NPD Group | Retail Tracking Service Projected | G9 | YTD May-20 ** Quelle: The NPD Group YTD August for Games/Puzzle Category

