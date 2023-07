LID Pressecorner

Neue Marktpositionierung und Gründung der GES AG

Veränderte Rolle mit mehr Nähe zum Kunden

Geschätzte Kunden und Geschäftspartner

Die Genossenschaft Gemüseerzeuger Seeland wird im Zuge ihrer neuen Marktpositionierung zur Gemüseerzeuger Seeland AG. Mit diesem Meilenstein will die GES ihr Geschäftsmodell mit mehr Nähe des Produzenten zum Kunden weiterentwickeln und das Seeland als wertvollen Produktionsstandort stärken.

Die Produzentenorganisation vermarktet sich selbst

Seit der Gründung der Genossenschaft Gemüseerzeuger Seeland (GES) am 24. Mai 2012 ist die GES in einer ständigen Weiterentwicklung ihrer Geschäftstätigkeit. Um auch in Zukunft bestehen zu können will die GES die Kundenbedürfnisse noch besser wahrnehmen, die Wirtschaftlichkeit steigern und die Nähe der Produzenten zu den Kunden noch mehr ins Zentrum rücken. Seit dem Frühjahr 2023 vermarktet die GES ihre Produkte selbst und liefert als Direktplattform mit zwei neuen Dienstleistungspartnern ein Teilsortiment in die Genossenschaft Migros Aare.

Gründung der GES AG zur Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit

Am 11. Juli 2023 wurde an der Gründerversammlung in Aarberg die neue GES AG mit 30 Produzenten als Aktionäre gegründet. Mit der neuen AG werden die Strukturen für eine strategische Weiterentwicklung der Unternehmenstätigkeit geschaffen. Die Genossenschaft Gemüseerzeuger Seeland wird nach einer Übergangsphase des operativen Geschäfts liquidiert.

Verwaltungsrat und Geschäftsführung

In der neuen GES AG werden von den gesamthaft 30 Aktionären mit Simon Hämmerli, Simon Van der Veer, Michael Moser und Stefan Rothermann 4 Aktionäre Einsitz im Verwaltungsrat haben. Matthias Zurflüh wird in der Funktion als Verwaltungsratspräsident den Verwaltungsrat komplettieren. Corinne Fernes wird in der Rolle der Geschäftsführerin weiterhin die operativen Geschäfte der GES AG leiten und die Umsetzung der strategischen Ziele vorantreiben.

Die GES AG dankt ihren geschätzten Kunden und Geschäftspartner für ihr Vertrauen und wird alles daransetzen, ihre Kunden mit Qualität und Kontinuität aus der Region zu begeistern.

Herzliche Grüsse

Ulrich Kilchhofer, Präsident GES

Sam Zurbrügg, Geschäftsführer GES

Matthias Zurflüh, Verwaltungsratspräsident GES AG

Corinne Fernes, Geschäftsführerin GES AG

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an Jürg Zwahlen (Stv. Sam Zurbrügg) telefonisch unter +41 76 472 25 94 oder per Mail via juerg.zwahlen@effekt7.ch wenden.

Gemüseerzeuguer Seeland AG Lagerhausstrasse 16 CH-3225 Müntschemier