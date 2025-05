ISOTEC GmbH

Intakte Balkone und Terrassen – vielseitig nutzbare „Räume"

Beseitigung von Feuchteschäden zahlt sich voll aus

Bern

Balkone und Terrassen erweitern den Wohnbereich von innen nach aussen und erfreuen sich in ganz Mitteleuropa grosser Beliebtheit. Denn kaum ein „Raum“ ist so vielseitig nutzbar: als Freiluft-Wohnzimmer, Mini-Garten, Leseecke, Party-‚Raum‘ und vieles mehr. Damit dieses ‚Wohnjuwel‘ erhalten bleibt, lohnt sich zwischendurch ein Blick auf den baulichen Zustand. Denn Witterung und Feuchte setzen jedem Balkon und jeder Terrasse auf Dauer zu. Im Problemfall kann eine professionelle Sanierung zügig und nachhaltig Abhilfe schaffen – und das Plus an Lebens- und Wohnqualität, das Balkone und Terrassen bieten, auf lange Zeit sichern.

Balkone und Terrassen sind das ganze Jahr über allen möglichen Witterungseinflüssen und hohen Beanspruchungen schutzlos ausgesetzt. Das führt häufig zu Rissen im Boden und in den angrenzenden Wandbereichen, wodurch Wasser ungehindert eindringen kann. Vor allem in der kalten Jahreszeit wird es riskant, wenn durch die Risse Feuchtigkeit eindringt, gefriert und sich ausdehnt. Die Folgen? Hohlliegende oder ganz abgesprengte Fliesenbeläge, sich ablösende Bodenbeschichtungen und abplatzender Putz an den Wänden. Neben der mangelnden Ästhetik auf den Balkonen selbst gibt es aber auch gravierende Konsequenzen für die angrenzenden Wohnräume: Durch Risse und Undichtigkeiten kann Feuchtigkeit von aussen ins Innere des Hauses eindringen, Wärme von innen nach aussen entweichen und auf den ausgekühlten, innenseitigen Wandoberflächen Schimmelpilz wachsen.

Durchdachtes Sanierungskonzept

„Die Problemstellung ist also komplex, und wir haben sie deshalb lange beobachtet, genau analysiert und schliesslich eine qualitativ hochwertige Lösung entwickelt“, erläutert Dipl.-Ing. Thomas Molitor, stellvertretender Technischer Leiter des Sanierungsunternehmens ISOTEC, das mit über 85 Fachbetrieben in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Spanien vertreten ist.

In vielen Fällen darf bei einer fachgerechten Sanierung von Terrassen und Balkonen die Aufbauhöhe nur wenige Millimeter betragen. Denn nur dünnschichtige Systeme lassen Türen, bodentiefe Fenster oder niveaugleiche Austritte („Komfortschwellen“) auch nach der Sanierung noch tadellos funktionieren. Eine zweite Anforderung: Auch Geländerpfosten, Randabschlussprofile, Entwässerungsrinnen, Abflüsse etc. müssen nahtlos in die Abdichtung einbezogen werden. „All diese Anforderungen erfüllt unser Balkonsanierungssystem mit einem speziellen Flüssigkunststoff und einer Schichtdicke von nur 4 bis 10 Millimetern“, betont der ISOTEC-Experte.

Von Grund auf neu

Das ISOTEC®-Balkonsanierungssystem führt über mehrere Stufen zu einem Top-Ergebnis. Zuerst werden alte Beläge und Abdichtungen bis auf die tragfähige Unterkonstruktion entfernt. Falls noch nicht vorhanden, wird danach ein Gefälle-Unterlagsboden erstellt, damit auch Regenwasser abfliessen kann. Als Nächstes erfolgt die fachmännische Grundierung der Balkonoberfläche, dann die eigentliche Abdichtung. „Mit dem zertifizierten Flüssigkunststoff oder bei einer grösseren Aufbauhöhe ggf. mit einer ISOTEC®-Kombiflexabdichtung werden auch kritische Stellen wie Tür- oder Wandanschlüsse, Geländerpfosten, Randabschlussprofile, Entwässerungsrinnen oder Abflüsse nahtlos mit abgedichtet,“ erklärt Molitor.

Individuelle Oberflächengestaltung

Für die optische Gestaltung der sanierten Balkonoberflächen stehen, ganz nach Geschmack und Anforderung der Bewohner, verschiedene Varianten zur Verfügung. So kann die sogenannte Schutz- und Nutzschicht mit Colorchips, einem Einstreubelag oder bei höherer Aufbauhöhe auch mit Platten- oder Holzbelägen gestaltet werden.

Zertifizierte und langlebige Lösung

Ganz wichtig: „Unsere ISOTEC-Balkonsanierung ist für den Anwendungsfall getestet, wissenschaftlich bestätigt und zertifiziert“, betont Dipl.-Ing. Molitor. Denn umfangreiche Prüfungen und die Verträglichkeit der verwendeten Produkte haben für ISOTEC einen hohen Stellenwert. Damit bieten wir den stolzen Balkonbesitzern eine langfristige und auch nachhaltige Lösung für ihr ‚Wohnjuwel im Freien‘, so Molitor.

Balkone und Terrassen zügig wieder nutzbar

Und noch ein Vorteil zum Schluss: Mit dem ISOTEC®-Balkonsanierungssystem werden Balkone und Terrassen in nur wenigen Tagen wieder in einen Top-Zustand versetzt. Der vielseitigen Nutzung als Freiluft-Wohnzimmer, Mini-Garten, Lese-Ecke, Party-‚Raum‘ und vielem mehr steht damit zumindest baulich nichts mehr im Weg.

