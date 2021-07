Hohe Luft Magazin

Schwerpunktthema Motivation: Das Philosophiemagazin HOHE LUFT untersucht, was uns wirklich antreibt

In diesen Wochen wollen die meisten nur noch eins: endlich eine Auszeit, um neue Kraft und Motivation für die komplexen Herausforderungen des (Arbeits-)Lebens zu finden. Da "Effizienz" in unserer Gesellschaft alles ist, da kaum jemand es sich leisten kann, schlaff in der Hängematte zu liegen, beschäftigt sich der Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe von HOHE LUFT mit dem Thema Motivation. Unter dem Titel "Was treibt mich an?"untersucht die Redaktion, was uns bewegt und lähmt, wie immer aus interdisziplinären Blickwinkeln. Es geht um die Vor- und Nachteile der Prokrastination; um die Frage, warum Faulheit trotz ihres schlechten Images das ethische Gebot der Stunde sein könnte und um die motivationstechnisch hochrelevante Signaltheorie. Im großen Interview gibt Extrembergsteiger Reinhold Messner Auskunft über mentale Kraft, existenzielle Grenzsituationen - und seine ganz persönliche Motivation zu seinen Abenteuern: "Mir ging es immer nur darum, im Hier und Jetzt ein gelingendes Leben zu leben, und das gelingt nur, wenn ich Visionen umsetzen kann."

HOHE Luft-Chefredakteur Thomas Vasek über den Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe:

"Gerade in Krisenzeiten zeigt sich: Nachdenken allein genügt nicht. Um Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen, müssen wir auch handeln. In unserer neuen Ausgabe gehen wir der Frage nach, was Menschen zum Tun bewegt, von gesunder Ernährung und Sport bis zum Klimaschutz - und warum die Vernunft allein oft nicht reicht."

Weitere Themen innerhalb und außerhalb des Schwerpunkts Motivation in der aktuellen HOHE LUFT:

- Bernd Graff, Feuilleton-Redakteur der Süddeutschen Zeitung, reflektiert die Gefahren der Identitätspolitik und verteidigt den Poststrukturalismus gegen seine falschen Freunde - Mehrsprachigkeit: Ein ungewöhnlicher Essay über die spannende und verwirrende Erfahrung, in mehreren Sprachen zu leben und Hause zu sein, stammt aus der Feder der Philosophin und Gastautorin Luisa Maria Schulz - Friedrich Nietzsche: Der bekannte österreichische Philosoph Konrad Paul Liessmann ("Philosophicum Lech") liefert eine überraschende Deutung von Nietzsches Gedanken der "ewigen Wiederkehr des Gleichen" - Prominente Stimmen über Motivation: In Kurzinterviews spricht HOHE LUFT mit dem mehrmaligen Boxweltmeister im Schwergewicht Vladimir Klitschko, der Fitness-Influencerin Sophia Thiel und der spirituellen Coachin Laura Maria Seiler. - Interview mit Slavoj Zizek: der slowenische Star-Philosoph über die Pandemie als Vorübung für kommende Krisen, die Hölle des postmodernen Relativismus - und Sex als Begegnung mit dem Absoluten

