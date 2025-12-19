Heilpraktikerschule HPS GmbH

Heilpraktikerschule Luzern 2025: 247 Diplome und 190 DiplomandInnen

Ebikon/Luzern (ots)

Die frischgebackenen NaturheilpraktikerInnen, KomplementärtherapeutInnen und med. MasseurInnen sind nun krankenkassenanerkannte Fachkräfte, arbeiten in eigenen oder Gemeinschaftspraxen. Gleichzeitig bereiten sich auf die höhere Fachprüfung zum eidg. Diplom bzw. auf die Berufsprüfung zum eidg. Fachausweis vor.

Nach dem Rekordjahr 2024 entsprechen die 247 Diplome und 190 AbsolventInnen wieder dem Stand von 2023. Hein Zalokar von der Schulleitung: "2024 war ein ausserordentliches Rekordjahr, und die aktuellen Abschlüsse bedeuten eine Rückkehr zum stabilen Niveau der Vorjahre." Die AbsolventInnen verfügen über Qualifikationen in Methoden wie Ayurveda-Medizin, Traditionelle Europäische Naturheilkunde (TEN), med. Massagen, Craniosacral-Therapie, Kinesiologie und Shiatsu.

Für viele der neuen TherapeutInnen ist Selbständigkeit wesentlich, sie gestalten Beruf und Privatleben flexibel und individuell. Einige arbeiten in Teilzeit, um Familie und Beruf zu vereinbaren oder parallel einen zweiten Beruf auszuüben.

Die Studierenden der Heilpraktikerschule Luzern kommen aus der gesamten Schweiz - von Aarau über Bern, Basel und Zürich bis St. Gallen, auch aus Westschweizer Kantonen.

Ein grosser Teil der AbsolventInnen strebt weitere Qualifikationen an, darunter die Höhere Fachprüfung zum eidgenössischen Diplom als NaturheilpraktikerIn, das eidgenössische Diplom als KomplementärtherapeutIn sowie die Berufsprüfung zum eidgenössischen Fachausweis in Medizinischer Massage.

Über die Heilpraktikerschule Luzern

Die Heilpraktikerschule Luzern wurde 1985 von Ulrike von Blarer Zalokar als Shiatsu-Schule gegründet. Seit 2015 verfügt der Familienbetrieb über ein eigens gebautes Schulgebäude in Ebikon. Gemeinsam mit den Partnerschulen Akademie für Komplementärtherapie in Lindau und Rosenberg Europäische Ayurveda-Akademie in Birstein bietet die Heilpraktikerschule Luzern elf Studiengänge an, die modular zu einem eidgenössischen Abschluss führen.

