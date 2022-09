Swissmechanic Schweiz

Signature du contrat d'acquisition de 36 avions militaires F-35A - une bonne décision pour la place industrielle suisse

Ein Dokument

Swissmechanic salue la signature du contrat d'acquisition de 36 avions militaires F-35A

Une bonne décision pour la place industrielle suisse

Les entreprises suisses peuvent compter sur des affaires compensatoires directes et indirectes d'un montant de 2,9 milliards de francs pour les biens et les logiciels les plus divers et profiter en outre pendant 30 ans de l'exploitation et des prestations de maintenance pour le nouveau système d'avions de combat. Cela crée des emplois hautement qualifiés et donne un nouvel élan à la place technologique suisse.

Swissmechanic, l'association patronale leader des PME de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux, salue la décision du Parlement de donner le feu vert à l'acquisition de 36 avions militaires de type F-35A de Lockheed Martin et le retrait de l'initiative "Stop F-35" par les opposants. Les avions doivent être livrés à partir de 2027 jusqu'en 2030 et remplaceront la flotte actuelle de F/A-18 Hornet et de F-5 Tiger.

Des milliards de contrats pour l'économie

L’achat rapide du F-35A aide l'industrie suisse et a des effets positifs également dans le domaine civil. Cela englobe les affaires compensatoires directes convenues par contrat pour les entreprises suisses. On compte sur des affaires compensatoires directes convenues pour les entreprises suisses d'au moins 20 pour cent et pour des affaires indirectes compensatoires d'au moins 40 pour cent du volume des commandes passées aux entreprises étrangères. Cela représente des commandes d'un montant de 2,9 milliards de francs pour les marchandises et logiciels les plus divers. Il s'agit de beaucoup de haute technologie, de beaucoup de nouveautés et ainsi d'innovation. De plus, l'industrie profite pendant 30 ans de l'exploitation et des prestations de maintenance pour le nouveau système d'avions de combat, à hauteur d'environ 300 millions de francs par an.

Transfert de savoir-faire

L'acquisition des jets militaires créera des emplois hautement qualifiés, aboutira à un transfert de savoir-faire, permettra de constituer nouvelles compétences et donnera au site technologique suisse dans son ensemble de nouvelles impulsions et de nouvelles possibilités commerciales. Les impulsions économiques liées à l'achat du nouvel avion de combat dépassent les subventions des grands programmes de recherche. Les montants iront directement à l'industrie suisse, au site technologique suisse, à la formation et à la recherche.

Pour des renseignements supplémentaires :

Roland Goethe, président Swissmechanic, roland.goethe@goethe.swiss , +41 55 646 80 78

Dr Jürg Marti, directeur Swissmechanic, j.marti@swissmechanic.ch , +41 71 626 28 00

En italien :

Nicola Roberto Tettamanti, président Commission de l’économie de Swissmechanic, nicola.tettamanti@tecnopinz.com, 079 419 01 14

En français :

Samuel Vuadens, président GIM-CH, s.vuadens@mecatis.ch , 079 293 38 38

SWISSMECHANIC est l’organisation d’employeurs leader des PME de la branche MEM. Les 1200 entreprises membres occupent plus de 65’000 collaborateurs, dont 6000 apprenants, et génèrent un chiffre d’affaires annuel d’environ 15 milliards de Francs suisses. L’organisation est structurée en 15 sections régionales et une organisation de branche.

SWISSMECHANIC Suisse Felsenstrasse 6 8570 Weinfelden Tél. 071 626 28 00 kommunikation@swissmechanic.ch