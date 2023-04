Huawei

Gemeinsame Entwicklung von Übertragungs-, Computer- und Speicherkapazitäten, um einen Schritt in Richtung der intelligenten Welt zu tun

Am 20. April hielt Huawei auf dem Global Analyst Summit 2023 eine Sitzung zum Thema „Striding Towards the Intelligent World" (Auf dem Weg zur intelligenten Welt) ab. Peng Song, President of ICT Strategy & Marketing bei Huawei, hielt die Grundsatzrede mit dem Titel „Striding Towards the Intelligent World Through Continuous Innovation" (Auf dem Weg zur intelligenten Welt durch ständige Innovation). An der Veranstaltung nahmen Analysten, Experten, Wissenschaftler und Journalisten aus der ganzen Welt teil.

In seiner Rede wies Peng darauf hin, dass die digitale Wirtschaft zu einem der wichtigsten Treiber des globalen Wirtschaftswachstums wird, und dass digitale Technologien in verschiedenen Produktionsszenarien in einer Vielzahl von Branchen Anwendung finden. Dies wird Informationen zu einem neuen Produktionsfaktor machen und beträchtliche Fortschritte in der sozialen Produktivität erlauben. Peng sagte weiter, da die digitale Infrastruktur entscheidend für den Erfolg der Digitalwirtschaft sei, Huawei sich zur kollaborativen Entwicklung von Übertragungs-, Computer- und Speicherleistung zur Verbesserung der Effizienz von Datenübertragung, -Verarbeitung und -Speicherung verpflichtet hätte, um die digitale Produktivität zu verbessern und die digitale Wirtschaft anzukurbeln.

Peng sprach auch darüber, wie Huawei daran arbeitet, eine führende digitale Infrastruktur aufzubauen. Erstens arbeitet Huawei am Aufbau führender Übertragungseinrichtungen, die auf den neuen Technologien 5.5G, F5.5G und Net5.5G basieren, um IoT-Dienste zu unterstützen, die Hunderte Milliarden Dinge verbinden und eine 10-Gbps-Anbindung erlauben. Zweitens entwickelt Huawei weiterhin eine solide Computing-Infrastruktur, um Durchbrüche in verschiedenen Computing-Bereichen wie Allzweck-Computing und KI-Computing zu erleichtern. Drittens entwickelt Huawei zuverlässige Speichereinrichtungen, um sicherzustellen, dass mehr Daten gespeichert, schnell übertragen und effizient verwendet werden können. „Im Zuge unserer Entwicklung werden wir weiter Innovationen schafffen, um Kunden dabei zu helfen, eine führende digitale Infrastruktur aufzubauen, die unseren Weg in die intelligente Welt ebnet", sagte Peng.

Auf der Tagung boten auch andere Branchenexperten Einblicke in ihre Erfahrungen in diesem Bereich.

Auf dem Gipfel stellte Wang Zhiqin, Vizepräsidentin der chinesischen Akademie für Information und Kommunikationstechnologie (CAICT), die 2023er Top-10-Trends der IKT-Branche vor. Sie sagte: „Die digitale Ökonomie erreicht eine Phase des von Daten getriebenen Qualitätswachstums. Die digitale Governance und Sicherheitssysteme sind grundsätzlich etabliert. Hochwertige IKT-Entwicklung wird eine gesunde und erfolgreiche Entwicklung der digitalen Wirtschaft vorantreiben."

Sun Zhengyun, Vizepräsident und Generalsekretär der chinesischen Energieforschungsgesellschaft, bot Einblicke in den digitalen Übergang von Stromnetzunternehmen hin zur Unterstützung von Chinas Strategie zum CO2-Peak und zur CO2-Neutralität. Er wies darauf hin, dass Stromnetzunternehmen durch die Integration digitaler Technologien und herkömmlicher Stromversorgungstechnologien eine Zwischenarchitektur aufbauen, aus dem Wert ihrer Daten schöpfen und intelligente Dienste schaffen können, die eine qualitative Entwicklung ihrer selbst und der Wirtschaft allgemein vorantreiben.

Li Fuchang, Direktor des Wireless Technology Research Center des China Unicom Research Institute, brachte Neuigkeiten über China Unicoms neueste Forschungsergebnisse in 5,5G mit. Li stellte eine Reihe von Anwendungsfällen für Spitzentechnologien wie integrierte 5.5G-Kommunikation und -Sensorik, URLLC und RedCap vor und prognostizierte die zukünftige Entwicklungsrichtung von 5.5G.

Feng Dan, Dekanin der Schule für Informatik und Technologie an der Huazhong-Universität für Wissenschaft und Technologie, erklärte die Entwicklungstrends von Diskless-Rechenzentrumsarchitektur und datennaher Verarbeitung. Sie sagte: „Technologien wie hochleistungsfähiges heterogenes Computing, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, neue hochkapazitive Festplatten und Near-Data-Verarbeitung beschleunigen die Evolution von Rechenzentren von einer CPU-zentrierten gekoppelten Architektur zu einer Diskless-Architektur mit entkoppelter Speicherung und Datenverarbeitung sowie Ressourcenpooling und gemeinsamer Nutzung. In der Zukunft werden neue Festplatten mit hoher Kapazität die neue Grundlage für die Datenspeicherung werden."

Huaweis erster Global Analyst Summit wurde 2004 abgehalten. Huaweis Global Analyst Summit 2023, der 20. in Folge, fand vom 19. bis zum 20. April statt. Auch bei der diesjährigen Veranstaltung wurden mehrere Vorträge zu verschiedenen Themen angeboten.

