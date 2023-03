Huawei

Huawei und bKash stärken Partnerschaft zur Vertiefung der finanziellen Inklusion in Bangladesch zur Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDG)

Dhaka, Bangladesch, 31. März 2023 (ots/PRNewswire)

Huawei und bKash haben vereinbart, ihre Partnerschaft in Bangladesch zu vertiefen, um die finanzielle Eingliederung weiter voranzutreiben und mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, an der digitalen Wirtschaft des Landes teilzuhaben und von ihr zu profitieren. bKash, Bangladeschs größter Anbieter von mobilen Zahlungsdiensten, bietet 68 Millionen Menschen mobile Finanzdienstleistungen an und versorgt damit jede Familie in Bangladesch. Huawei unterstützt die Dienstleistungen von bKash mit seinen hochmodernen digitalen Finanzlösungen.

Pan Junfeng, President, Huawei South Asia Region & CEO, Huawei Bangladesh, und Kamal Quadir, Gründer und CEO von bKash, haben am Mittwoch, den 29. März 2023 in der Huawei Bangladesh Academy in Dhaka eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Bei der feierlichen Unterzeichnung der Absichtserklärung mit dem Titel „Smart Fintech: Inclusive. Innovative. Inspiring Bangladesh", betonte Kamal Quadir, Gründer und CEO von bKash, die Bedeutung der Partnerschaft.

„Finanzielle Inklusion und integrative Dienstleistungen sind seit der Gründung von bKash im Jahr 2011 Teil der DNA des Unternehmens. An der Schwelle zur vierten industriellen Revolution arbeiten wir unermüdlich daran, ein digitales Finanzökosystem zu schaffen und eine Smart Nation zu werden. Die gemeinsame Anstrengung von bKash und Huawei zielt darauf ab, die finanzielle Eingliederung voranzutreiben und die Armut im Hinblick auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung mit innovativen Lösungen zu verhindern", sagte Kamal.

Seit der Entwicklung der aktuellen FinTech-Produkte hat Huawei seine Plattform in mehr als 30 Märkten in Asien und Afrika eingesetzt. Insgesamt werden die FinTech-Lösungen von Huawei von über 400 Millionen Menschen weltweit genutzt.

Pan Junfeng, President, Huawei South Asia Region & CEO, Huawei Bangladesh sagte, dass die verstärkte Partnerschaft zwischen Huawei und bKash in Bangladesch darauf abziele, die digitale Inklusion im Land voranzutreiben.

„Seit 2017 arbeitet Huawei eng mit bKash zusammen, um seine mobilen Finanzdienstleistungen mit der führenden Mobile Money Plattform zu digitalisieren. Die Plattform bietet Dienstleistungen wie elektronische Geldbörsen und Nano-Kredite an und bringt finanzielle Inklusion und Innovation in lokale Gemeinschaften. Wir werden unsere Partnerschaft weiter vertiefen, um mehr Menschen in Bangladesch in die Lage zu versetzen, die Vorteile der digitalen Wirtschaft für die Entwicklung zu nutzen. Und ich glaube, dass unsere Partnerschaft das Wachstum der digitalen Wirtschaft in Bangladesch vorantreiben und ein bemerkenswertes Beispiel für andere Schwellenländer in der Region sein wird, wenn es um finanzielle Inklusion geht", sagte Pan.

Sarder M. Asaduzzaman, stellvertretender Vertreter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, hob in seiner Rede auf der Veranstaltung den Beitrag von mobilen Finanzdienstleistungen zur Entwicklung und zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) hervor: „Diese Initiative: Smart Fintech, die ein inklusives, innovatives und inspirierendes Bangladesch hervorbringt, hat ein großes Gewicht und viele Erkenntnisse. Ich glaube, sowohl Huawei als auch bKash sind sich einig und arbeiten daran. Und ihre weitere Partnerschaft wird die gesamte Initiative verstärken."

„Die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) sind unser Ziel für die 2030er-Jahre. Wir sind auf dem Weg dorthin und diese Smart-Fintech-Partnerschaft ist das Fahrzeug, das uns dorthin bringen wird", sagte sie. Susan Vize, Leiterin des Büros der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) in Dhaka.

