Huawei kündigt Server mit Intel Cascade Lake Refresh-Prozessoren an

Intel hat mit dem Cascade Lake Refresh-Prozessor seine Cascade Lake-Prozessorfamilie um ein Mitglied erweitert, das 36 % mehr Leistung bietet als seine Vorgänger.

Im Rahmen der engen Partnerschaft zwischen Huawei und Intel hat Huawei im Februar seine FusionServer Pro-Serie auf den Cascade Lake Refresh-Prozessor umgestellt. Nach erfolgreichen Integrationstests hat Huawei ein breites Sortiment an Mainstreamprodukten herausgebracht, darunter die Rackserver 1288H V5, 2288H V5, 2298 V5 und 5288 V5, den High-Density-Server X6000 V5 und den Blade-Server E9000.

Bei FusionServer Pro 1288H V5 und 2288H V5 handelt es sich um typische universelle Huawei-Rackserver mit solider Leistung, flexibler Konfiguration, intelligenten Energiesparfunktionen und intelligentem Management. FusionServer Pro 2288H V5 ist ein 2-HE-Rackserver mit 2 Sockeln für verschiedene Szenarien, beispielsweise virtualisiertes Cloud Computing, Datenbanken und Big Data. Zu den Konfigurationsmöglichkeiten zählen 24 DDR4 DIMM-Steckplätze und 10 PCIe-Erweiterungssteckplätze mit Unterstützung für 28 NVMe SSDs, 20 3,5-Zoll-Laufwerke bzw. 31 2,5-Zoll-Laufwerke für lokalen Massenspeicher. Weitere Ausstattungsmerkmale sind proprietäre Technologien wie Dynamic Energy Management Technology (DEMT) und Fault Diagnosis & Management (FDM) für Einsparungen bei Betriebskosten (OPEX) und höhere Renditen (ROI).

FusionServer Pro 2298 V5 ist ein 2-HE-Rackserver mit 2 Sockeln, der sich durch eine hybride Massenspeicherarchitektur für mehrstufige Datenspeicherung auszeichnet. Er unterstützt 24 3,5-Zoll-Laufwerke und 4 NVMe SSDs und erfüllt damit Anforderungen wie die mehrstufige Bereitstellung von heißen, warmen und kalten Daten sowie Altdatenarchivierung. Durch sein effizientes Design bietet 2298 V5 ultimative Rechenleistung mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten und extrem großem lokalem Massenspeicher bei geringeren Kosten für die Datenspeicherung.

Als globaler strategischer Partner von Intel steht bei Huawei schon immer der Kunde im Mittelpunkt. Das Unternehmen arbeitet unermüdlich an der Digitalisierung in Unternehmen und ist dem Erfolg seiner Kunden verpflichtet. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, müssen Rechenzentren unbedingt intelligenter werden. Gemeinsam mit Intel entwickelt Huawei Produkte und Lösungen, die sich durch hohe Leistung, Energieeffizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit auszeichnen.

Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastruktur und intelligenten Geräten im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Wir liefern integrierte Lösungen in vier Kernbereichen (Telekommunikationsnetze, IT, intelligente Geräte und Cloud-Services) und treiben die Digitalisierung voran, damit jeder Mensch, jeder Haushalt und jede Organisation von einer vollständig vernetzten, intelligenten Welt profitieren kann.

Huaweis End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen ist konkurrenzfähig und zugleich sicher. Durch offene Kollaboration mit Partnern des Ökosystems schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden. Uns geht es darum, Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen, das häusliche Leben zu bereichern und Organisationen jeder Branche und Größe zu Innovation zu inspirieren.

Bei Huawei orientiert sich die Innovationsarbeit an den Bedürfnissen des Kunden. Wir investieren massiv in Grundlagenforschung und konzentrieren uns dabei auf technologische Durchbrüche, die die Welt nach vorne bringen. Wir beschäftigen mehr als 194.000 Mitarbeiter und sind in über 170 Ländern und Regionen präsent. Huawei wurde 1987 gegründet und befindet sich komplett im Privatbesitz seiner Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Huawei unter http://www.huawei.com/ oder folgen Sie uns auf:

