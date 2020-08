Decisyon, Inc.

Decisyon Corporation gibt weltweite Wiederverkaufs-Partnerschaft mit Schneider Electric zur Beschleunigung der digitalen Umstellung großer Unternehmen bekannt

Decisyon - eine multinationale Softwarefirma, die derzeit mehr als 200 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Tätigkeit mit Produkten des industriellen Internets der Dinge (IIoT) und Komplettlösungen für die intelligente Fabrik zukunftsfest zu gestalten - gibt heute eine Wiederverkaufs-Partnerschaft mit Schneider Electric bekannt, dem weltweit führenden Unternehmen der digitalen Umstellung bei Energieverwaltung und Automatisierung.

- Die Partnerschaft von Decisyon und Schneider Electric erzeugt eine leistungsfähige Zusammenführung der Kompetenzen und Technologien bei IT/OT/IoT beider Unternehmen und beschleunigt so die digitale Komplettumstellung von Enterprise-Kunden sowie Entwicklung und Bereitstellung der Anwendungen des IoT auf Grundlage kontextualisierter Daten in Echtzeit. - Decisyons führende Plattform Decisyon App Composer(TM) (DAC), die visuell ist und ohne Code auskommt, ist jetzt Teil der IIoT-Plattform von Schneider Electric unter dem Namen EcoStruxure. So können Entwickler ohne spezielle Fachkenntnisse und Praxisnutzer von Schneider Electric IT/OT individuelle IIoT-Anwendungen innerhalb des EcoStruxure(TM) Plant Advisor zur Nutzung an einem oder mehreren industriellen Standorten schaffen. - Die Integration der Digital Factory von Decisyon mit dem EcoStruxure Plant Advisor bedeutet, dass Industriekunden weltweit in sämtlichen wichtigen Sektoren der Herstellung in der Lage sind, beschleunigte Umstellung und hohe Kapitalrendite (ROI) zu erzielen - mit den Hauptmerkmalen deutlicher Verbesserungen der Produktivität und Effizienz.

"Die einzigartige Partnerschaft von Decisyon und Schneider Electric schafft für Kunden auf der ganzen Welt bereits außerordentlich hohen Wert", sagt Alex Aminian, Präsident und CEO von Decisyon. "Wir sind erfreut, dass die Produkte von Decisyon - welche die gesamte Wertschöpfungskette eines großen Unternehmens voranbringen können - jetzt mit dem Paket EcoStruxure Plant Advisor von Schneider Electric verfügbar sind. Um ihre Tätigkeit umfassend für die Zukunft zu rüsten, müssen unsere Kunden einen Plan für die Technologie entwickeln, in dessen Rahmen es möglich wird, Anwendungen einfach und problemlos örtlich zu schaffen und zu modifizieren und dann global bereitzustellen", setzte Alex Aminian hinzu. "Durch diese Partnerschaft erhalten unsere Kunden ein Angebot von Kapazitäten, die skalierbar sind und sich an die fortlaufenden Änderungen der geschäftlichen Anforderungen anpassen lassen. Zudem können sie individuell angepasst werden, um über die Flexibilität von Entscheidungen zu verfügen, die einzelnen betrieblichen Anforderungen und Produktionszielen entsprechen."

"Schneider Electric hat seinen Kunden in den letzten Jahren dabei geholfen, die betriebliche Rentabilität und Nachhaltigkeit zu verbessern und die Belegschaft zu fördern. Zu diesem Zweck wurden sie in die Lage versetzt, ihre speziellen Probleme zu lösen und faktenbasierte Verbesserungen mittels der sicheren Transparenz von EcoStruxure zu erzielen, die IIoT-Daten zur Umsetzung führt", sagte Sophie Borgne, Senior Vice President des Bereichs Digital Plant bei Schneider Electric.

"Heute bringen wir die Entwicklung dieses Ansatzes in Richtung eines Konzeptes mit einer offeneren Plattform weiter voran. Es gibt jetzt für Entwickler spezieller Anwendungen die Möglichkeit, innerhalb von EcoStruxure Plant Advisor sichere betriebliche Daten zu nutzen. Spezielle Anwendungen, die von Partner-Experten entwickelt werden, haben jetzt sicheren Zugriff auf IT/OT-Daten, um genau definiertes betriebliches Wissen für eine bestimmte Anlage oder ein bestimmtes Verfahren zu generieren", setzte Sophie Borgne fort.

"Unsere Partnerschaft mit Decisyon bedeutet für unsere Kunden weitere betriebliche Verbesserungen. Die Vereinigung von EcoStruxure Plant Advisor mit Decisyon App Composer - der codefreien Umgebung von Decisyon für das IIoT - und dem Softwarepaket Digital Factory von Decisyon ermöglicht die schnelle und einfache Entwicklung von Anwendungen mit klarer Ausrichtung auf speziellen geschäftlichen Verbesserungsbedarf einer größeren Gruppe von Kunden. Industrieunternehmen haben jetzt Zugriff auf sehr spezielle geschäftliche Daten, die sie benötigen, um nachhaltige und rentable geschäftliche Performance der Weltklasse zu erzielen."

Weitere Informationen über Decisyon App Composer (DAC) erhalten Sie hier.Weitere Informationen über Decisyon Digital Factory Solutions (DDF) erhalten Sie hier.

Informationen zu Decisyon

Das Hauptprodukt von Decisyon für das IIoT, der Decisyon App Composer(TM) - eine visuelle Umgebung ohne Code - und das Softwarepaket Decisyon Digital Factory versetzen Produzenten in die Lage, eine vollständige digitale Umstellung des Unternehmens durchzuführen. Sie können sämtliche beweglichen Teile verknüpfen sowie Daten erfassen und analysieren, und erhalten so einen umfassenden Überblick über die Fabrik mittels einer digitalen Abbildung. Es gibt Erkenntnisse in Echtzeit aus dem gesamten Betrieb und somit bessere Entscheidungen für ein effizienteres, intelligenteres digitales Unternehmen. Decisyon sorgt durch seine einsatzfertigen Vertikallösungen für dramatisch schnellere Ergebnisse in zahlreichen Produktionsumgebungen. Decisyon hat für eine Reihe vertikaler Branchen Lösungen bereitgestellt, welche durch die Kunden modifiziert werden können, darunter Energie, Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Verbrauchsgüter, Pharma und Herstellung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.decisyon.com

Informationen zu Schneider Electric

Bei Schneider wird der Zugang zu Energie und digitaler Technologie als grundlegendes Menschenrecht gesehen. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto "Life Is On" für jedermann gilt - jederzeit und überall. Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Dienste zu integrierten Lösungen für Wohnungen, Gebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrie. Unser Ziel lautet, die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft freizusetzen, die sich mit unseren Werten der Sinnstiftung, Inklusion und Förderung identifiziert. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.se.com

