Heute beginnt die 133. Chinesische Import- und Exportmesse

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Die133. chinesische Import- and Exportmesse ("Canton Fair" oder "die Messe") wurde heute eröffnet. Bei der Eröffnungszeremonie der 133. Chinesischen Import- und Exportmesse und des 2. Pearl River International Trade Forums die am Vortag stattfanden, hielt He Lifeng, Mitglied des Politbüros des20. Zentralkomitees der KPCh und Vizepremier Chinas, eine Videoansprache und kündigte die Eröffnung an.

"Präsident Xi Jinping hat wiederholt Anforderungen für den Aufbau einer Handelsmacht formuliert und die Richtung für die Entwicklung des Außenhandels aufgezeigt", sagte He Lifeng.

"Die 133. Canton Fair findet zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Epidemie offline statt und demonstriert Chinas Entschlossenheit, seine komparativen Vorteile zu nutzen und sich aktiv an der internationalen Arbeitsteilung zu beteiligen, was nicht nur die eigene Entwicklung fördert, sondern auch der Welt zugute kommt. Die Messe wird sich auf die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung und die aktive Ausweitung der Importe im Einklang mit dem Trend zur Verbesserung des Verbrauchs konzentrieren. Gleichzeitig wird die 133. Canton Fair den industriellen Wandel und die Modernisierung fördern, die koordinierte Entwicklung des Handels mit Waren und Dienstleistungen beschleunigen, die Innovation von Geschäftsmodellen für den Außenhandel energisch unterstützen und den Verknüpfungseffekt der beiden Ressourcen auf dem inländischen und internationalen Markt weiter verstärken", fügte er in seiner Rede hinzu.

Bei der Eröffnungszeremonie hielten die Vertreter der ausländischen Gäste, darunter Jennifer Patton, Sourcing Director bei Coppel SA de CV, John L. Garrison, Jr., der Vorstandsvorsitzende von Terex Corporation und Neha Kumar, Marketing- und Markenmanager der Lulu Group International in den VAE, Reden.

Die 133. Canton Fair ist die größte in der Geschichte, sowohl in Bezug auf die Ausstellungsfläche als auch auf die Zahl der Aussteller. Offline werden sich rund 35.000 Unternehmen an der Messe beteiligen, Einkäufer aus 226 Ländern und Regionen werden sich zur Teilnahme anmelden und 47 Industrie- und Handelsorganisationen aus aller Welt werden Delegationen zur Teilnahme organisieren. Die diesjährige Canton Fair bietet eine neue Ausstellungsfläche und einen neuen Sonderbereich sowie fast 500.000 grüne und kohlenstoffarme Produkte.

Für weitere Informationen über aktuelle Neuigkeiten zur bevorstehenden 133. Canton Fair melden Sie sich bitte unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 an oder wenden Sie sich an: Frau Cai, caiyiyi@cantonfair.org.cn