The Canton Fair

Die Kanton-Messe eröffnet heute zum 131. Mal

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Die China Import and Export Fair (Kanton-Messe), die unter dem Motto „Verbindung von inländischem und internationalem Warenverkehr" steht, eröffnet heute zum 131. Mal, dieses Jahr online. Die diesjährige Kanton-Messe hat eine Rekordzahl von mehr als 2,9 Millionen Produkten erhalten, darunter mehr als 900.000 neue Produkte und 480.000 umweltfreundliche und emissionsarme Exponate.

Xu Bing, Sprecher der Kanton-Messe und stellvertretender Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, stellte fest, dass die Ausrichtung der 131. Kanton-Messe die anhaltenden Bemühungen und die Zuversicht Chinas widerspiegelt, seine Öffnung und internationale Zusammenarbeit fortzusetzen, und dazu beiträgt, die Stabilität der Industrie- und Lieferketten sowie die internationale Handelszusammenarbeit und die Erholung der Weltwirtschaft zu unterstützen.

Die zehntägige Veranstaltung wird rund 25.500 Aussteller aus dem In- und Ausland zusammenführen, die in 50 Ausstellungsbereichen in 16 Kategorien kostenlos ausstellen werden, darunter 402 internationale Unternehmen aus 32 Ländern und Regionen, die sich dem Internationalen Pavillon anschließen.

Die 131. Kanton-Messe konzentriert sich darauf, durch gezielte Maßnahmen das Einkaufserlebnis aus jeder Perspektive zu verbessern. Die Messe hat auch die Aussteller und Exponate aufgewertet, indem sie zur leichteren Erkennung Markierungen für spezialisierte, hochtechnologische oder altehrwürdige chinesische Marken und umweltfreundliche oder besonders intelligente Produkte hinzugefügt hat. Die Messe hat auch Aussteller und Exponate aufgewertet und Tags für spezialisierte, High-Tech- oder altehrwürdige chinesische Marken und grüne oder intelligente Produkte zur einfachen Erkennung hinzugefügt.

Einkäufer haben durch eine Reihe von Veranstaltungen Zugang zu Geschäftsmöglichkeiten. Bei mehr als 100 Veranstaltungen werden neue Produkte, Technologien, Marken und Dienstleistungen vorgestellt, die die neuesten Innovationen der chinesischen Hersteller repräsentieren. Einkäufer können auch an zehn themenbezogenen Online-Austauschforen zu Trendthemen wie z.B. Kreislaufwirtschaft, RCEP und "Dual Carbon" teilnehmen, um Unternehmen zu helfen, den Markt besser zu verstehen. Neben der Aufwertung des Flaggschiffs der Kanton-Messe, den Kanton-Messe Design Awards, werden die Besucher die Möglichkeit haben, ihr Einkaufserlebnis individuell zu gestalten.

Darüber hinaus hat die Messe zusammen mit 170 kooperierenden globalen Partnern, darunter 14 neue Partnerschaften mit Industrie- und Handelsinstitutionen aus den Mitgliedsländern der Neuen Seidenstraße – der sogenannten Belt and Road Initiative – und des RCEP wie Vietnam, Laos, Kuwait und Irak, eine Reihe von Matchmaking- und Werbeveranstaltungen nach Wirtschaftszweigen organisiert und ins Leben gerufen.

Bitte registrieren Sie sich unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-email für weitere Geschäftsmöglichkeiten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1797846/image_1.jpg