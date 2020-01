Hager Group

Neuer Chief Technical Officer im Vorstand der Hager Group

Der Aufsichtsrat der Hager SE hat mit sofortiger Wirkung Dr. Ralph Fürderer zum Chief Technical Officer (CTO) und Mitglied des Vorstands ernannt. Er folgt damit auf den bisherigen CTO, François Lhomme.

Als CTO wird Dr. Ralph Fürderer für die folgenden Bereiche verantwortlich sein: Engineering, Produktion, Industrialisierung, Logistik und Qualität.

Dr. Ralph Fürderer absolvierte erfolgreich seinen Master-Abschluss in Mathematik und Physik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg in Deutschland. Zudem promovierte er in Wirtschaftswissenschaften an der WHU Otto Beisheim School of Management in Deutschland und der University of Chicago. Er war in Europa, den USA und Asien tätig und hatte strategische und operative Verantwortung im Bereich der Produktion, der Industrialisierung sowie der Forschung und Entwicklung inne. Seine internationale Karriere reicht von der Automobil- bis zur Eisenbahnindustrie. Er startete 1991 bei der General Motors Corporation und wechselte dann 2010 zu Alstom transports SA. Ab 2014 arbeitete er bei der Faiveley transport SA, die im Jahr 2017 durch die Wabtec Corporation übernommen wurde. Vor seinem Wechsel zur Hager Group war Dr. Ralph Fürderer zuletzt Group Chief Technology Officer für die Wabtec Corporation und arbeitete in Paris, Berlin und Pittsburgh.

Aufsichtsratsvorsitzender Günther Fleig kommentiert: "Mit Herrn Dr. Ralph Fürderer wird der Vorstand um eine Führungspersönlichkeit verstärkt, die in ihrem Werdegang als CTO bereits erfolgreich gearbeitet hat. Seine vielfältigen Fach- und Führungskompetenzen sind für die Gestaltung der Zukunft bei der Hager Group von hohem Wert. Auf gegenseitigen Wunsch wird der auslaufende Dienstvertrag mit Herrn Lhomme nicht verlängert. Der Aufsichtsrat dankt ihm für die geleistete Arbeit, die von hohem persönlichen Einsatz, Loyalität und Kollegialität getragen war. Der Aufsichtsrat wünscht ihm für seine Neuorientierung alles Gute."

Daniel Hager, Vorstandsvorsitzender der Hager Group erklärt: "Im Namen der Familie Hager und des Vorstands möchte ich François Lhomme für sein Engagement für die Hager Group und das erreichte Wachstum in den letzten vierzehn Jahren danken. Ich wünsche ihm alles Gute für seine persönliche und berufliche Zukunft." Über Dr. Ralph Fürderer sagt er: "Seine internationale Dimension in Verbindung mit seiner Erfahrung im Bereich der digitalen Technologien sind starke Trümpfe, um die Hager Group in das dritte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts zu führen. Wir freuen uns, ihn für unser Unternehmen gewonnen zu haben."

Über die Hager Group

Die Hager Group ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Leistungsspektrum reicht von der Energieverteilung über die Leitungsführung und Sicherheitstechnik bis zur intelligenten Gebäudesteuerung. Als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Blieskastel, Deutschland, gehört die Hager Group zu den Innovationsführern der Branche. 11.500 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro. Komponenten und Lösungen werden an 22 Standorten rund um den Globus produziert, Kunden in 120 Ländern der Erde setzen auf sie.

