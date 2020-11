FARO

FARO® bringt die neueste Vantage-Laser-Tracker 6DoF-Sonde auf den Markt

Lake Mary, FloridaLake Mary, Florida (ots/PRNewswire)

--Höchstpräzises tragbares Inspektionswerkzeug schneller und einfacher zu bedienen--

FARO® Technologies, Inc. (Nasdaq: FARO), ein weltweit führendes Unternehmen für 3D-Messtechnik, AEC (Architecture, Engineering & Construction) und Analytik für öffentliche Sicherheit, kündigte heute die nächste Generation der Vantage Laser Tracker 6 Freiheitsgrade (6DoF) Sonde an. Die neue 6Probe bietet außergewöhnliche Portabilität und ist kompatibel mit den FARO VantageS6- und VantageE6-Laser Trackern, so dass Anwender Produkte schneller und mit höherer Genauigkeit bauen, prüfen und messen können.

Die 6Probe ist eine kostengünstige 6DoF-Lösung, die die Anforderungen an dynamische Messung, Geschwindigkeit und Genauigkeit der anspruchsvollsten industriellen Anwendungen erfüllt. Mit kinematischen, selbsterkennenden Taststiften können Anwender jetzt schnell die Tastspitze wechseln und ohne Neukalibrierung messen und auch verborgene Bereiche außerhalb der Sichtlinie des Trackers mit größeren Akzeptanzwinkeln messen. Das Ergebnis ist ein fortschrittliches Tool-Upgrade, das die Produktivität und Effizienz steigern soll. Tatsächlich kann der typische Anwender der neuen 6Probe jetzt an jedem Arbeitstag mindestens 30 Minuten Zeit sparen.

"Die nächste Generation der Vantage-Laser-Tracker-6DoF-Sonde erweitert die maximale Messkonsistenz und -zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen und liefert durch schnelleres und einfacheres Antasten als die Vorgängermodelle die beste Leistung ihrer Klasse", so Leo Martinez, FARO Product Marketing Manager. "Mit Super 6DoF und konventioneller 6DoF-Sondierung bietet FARO die umfassendsten 6DoF-Lösungen der Branche, die es gibt."

6DoF und Standard-Sondierungen werden durch FARO ActiveSeek(TM) erweitert, eine Funktion zur automatischen Lokalisierung und Verfolgung des aktiven Ziels. FARO Tracker unterstützen die patentierte Super 6DoF TrackArm-Lösung, die es dem Vantage und einem oder mehreren FARO ScanArms ermöglicht, zusammenzuarbeiten, um ein integriertes kontakt- und berührungsloses 3D-Messsystem für großvolumige Messungen zu schaffen. Mit einer Reichweite von bis zu 60 Metern (bei einer Reichweite von 4 Metern) eliminiert Super 6DoF Schwierigkeiten bei der Sichtverbindung und erweitert den Messbereich bei gleichbleibend hoher Genauigkeit.

Die Vantage-Plattformen bieten umfassende, großvolumige 3D-Messungen von bis zu 80 Metern, wodurch die Prozesse erheblich rationalisiert und die Inspektionszyklen verkürzt werden, während gleichzeitig das volle Vertrauen in die Ergebnisse gewährleistet ist. Die Laser Tracker maximieren die 6DoF-Messfunktionen über die optionale 6Probe und ermöglichen so die präzise Messung verborgener Bereiche und kleiner Merkmale.

Weitere Informationen über FARO finden Sie unter: www.faro.com.

