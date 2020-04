Liechtensteinisches Landesmuseum

Einladung zum virtuellen Rundgang durch das Liechtensteinische Landesmuseum

Vaduz (ots)

Das Liechtensteinische Landesmuseum ist aus aktuellem Anlass für die Öffentlichkeit geschlossen. Gern wollten wir aber dem Gast einen Einblick in unsere Dauerausstellung gewähren. Das Liechtensteinische Landesmuseums bietet nun Interessenten einen virtuellen Rundgang durch die Dauerausstellung an. Den virtuellen Rundgang kann man unter http://www.landesmuseum.li/Besuch/tabid/82/Default.aspx einsehen. In zwei historischen Gebäuden, die bis ins Mittelalter zurückgehen, und in einem modernen in den Berg hinein getriebenen Anbau sind auf diese Weise in über 1500 qm ausgewählte seltene bis einzigartige Exponate der Dauerausstellung zu sehen. Über 3000 Exponate überraschen auf unterschiedlichste Weise den Gast. Sie erzählen viel über die spannende Geschichte, die interessante Kultur und die besonders vielfältige Natur des Fürstentums Liechtenstein. Neben Einmaligem, besonders Wertvollem und ganz Speziellem wird auch das Einfache und Alltägliche vorgestellt und gewährt so einen ersten Einblick in den souveränen Kleinstaat im Herzen der Alpen.

